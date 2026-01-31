Гороскоп на 1 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда тьма и свет будут вести борьбу за наши души

Зимний пейзаж на закате / © Credits

Тем, кто видит себя на светлой стороне, имеет смысл помочь представителям добра одержать победу над злом — для этого вполне достаточно будет хотя бы не делать плохого, но идеальный вариант — сделать что-то хорошее, например оказав посильную помощь тем, кто в этом нуждается.

Овен

Важно сдерживать эмоциональные порывы, которые будут буквально одолевать вас, не отвечая на выпады со стороны недоброжелательно настроенных людей — не стоит «подкармливать» энергией токсичных людей.

Телец

Звезды настоятельно отказаться от алкоголя в любых — в том числе, минимальных, дозах — он может стать причиной серьезного скандала, исправить последствия которого окажутся далеко не так просто, как кажется.

Близнецы

Двойственность натуры представителей знака в очередной раз даст о себе знать: противоречивые чувства и эмоции станут буквально разрывать на части — сохранить целостность можно будет, занявшись любимы делом.

Рак

К новым знакомствам, возможным в этот день, нужно относиться с опаской –новый человек с большой долей вероятности может оказаться мошенниками, от которого по определению не стоит ждать ничего хорошего.

Лев

Сохранять спокойствие в любой житейской ситуации желательно всегда, но сегодня такое поведение особенно важно: оно поможет не только самим не встрять в не нужный конфликт, но и примирить враждующие стороны.

Дева

Сегодня — впрочем, как и в любой другой — день не стоит прислушиваться к советам, исходящим от малознакомых людей: они, скорее всего, будут преследовать свои — корыстные — цели, что нанесет вам вред.

Весы

Время не подходит для новых начинаний, поэтому серьезные дела лучше отложить на начало следующей недели, пока же нужно подобрать «хвосты», которые висят на представителях знака с незапамятных времен.

Скорпион

Чтобы резкие перепады настроения — от агрессии к умиротворению и обратно — не измотали вас самих и не испортили отношения с окружающими людьми, рекомендуется как можно меньше с ними общаться.

Стрелец

Поссориться с близкими будет очень легко, а вот примирение может занять много времени и отнять массу сил — гораздо проще ни с кем в этот день не конфликтовать, а еще лучше, несмотря на выходной, и не контактировать.

Козерог

Не самое лучшее время для принятия важных решений — слишком велик риск обидной ошибки, поэтому если у вас будет такая возможность, лучше перенести этот судьбоносный момент на более благоприятное время.

Водолей

Желательно отказаться от выполнения серьезных задач, даже если они будут казаться домашней работы, сосредоточившись на мелких делах, в которых трудно что-нибудь испортить, а еще лучше — посвятить выходной отдыху.

Рыбы

День неудачен для любых финансовых операций — даже оплату счета мобильного телефона не удастся провести с первого раза, поэтому рекомендуется перенести их на другое время — хотя бы на завтрашний день.

