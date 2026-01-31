День ангела 31 января: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 31 января, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 31 января

31 января 2026 поздравьте с именинами Виктора, Ивана, Илью, Никиту.

Виктор — латинское происхождение, означает «победитель». В детстве целеустремленный, упорный. Во взрослом возрасте становится чрезмерно упрямым.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Илья — древнееврейские корни, толкуется как «мой Бог Яхве». В детстве откровенный, искренний. Во взрослом возрасте становится дерзким.

Никита — древнегреческое происхождение, означает «победитель». В детстве эгоистичен, упрям. Во взрослом возрасте становится честным.

День ангела 31 января — душевные поздравления в прозе

День ангела 31 января — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда идет рядом, оберегает от всякой беды, подсказывает правильные решения и наполняет сердце спокойствием, верой и светлой надеждой.

***

В День твоего ангела желаю, чтобы каждый новый день начинался с добрых мыслей и заканчивался благодарностью. Пусть ангел-хранитель покрывает тебя своими крыльями и ведет по пути благополучия и радости.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет место для тепла, любви и светлых чудес, а небесный покров помогает преодолевать трудности и сохранять внутреннюю гармонию.

***

С Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель каждый день нашептывал правильные слова, даровал силу духа, охранял от тревог и помогал воплощать в жизнь самые заветные мечты.

***

Поздравляю с Днем ангела и желаю Божьего благословения! Пусть ангел-хранитель всегда поддерживает в важные мгновения, наполняет жизнь светом, добром и искренней радостью.