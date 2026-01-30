ТСН в социальных сетях

Украина
634
3 мин

Отключение света 31 января: актуальные графики для всех областей

ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на субботу, 31 января, для столицы и всех регионов Украины.

Ирина Игнатова
Отключение света в Украине

Отключение света в Украине в субботу, 31 января

Во всех регионах Украины в субботу, 31 января, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

Временный график отключения света в столице 31 января

Группа 1.1: 01:30-06:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00

Группа 2.1: 02:00-07:00, 10:30-17:30, 21:00-24:00

Группа 3.1: 03:00-08:00, 11:30-18:30, 22:00-24:00

Группа 4.1: 03:30-08:30, 12:00-19:00, 22:30-24:00

Группа 5.1: 05:00-10:00, 13:30-20:30

Группа 6.1: 05:30-10:30, 14:00-21:00

Группа 7.1: 06:00-11:30, 15:00-22:00

Группа 8.1: 06:30-12:00, 15:30-22:30

Группа 9.1: 00:00-01:30, 07:00-13:30, 17:00-24:00

Группа 10.1: 00:00-02:00, 08:00-14:00, 17:30-24:00

Группа 11.1: 00:00-03:00, 08:30-15:00, 18:30-24:00

Группа 12.1: 00:00-03:30, 08:30-15:30, 19:00-24:00

Группа 13.1: 01:30-05:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00

Группа 14.1: 02:00-05:30, 10:30-17:30, 21:00-24:00

Группа 15.1: 03:00-07:00, 11:30-18:30, 22:00-24:00

Группа 16.1: 03:30-07:30, 12:00-19:00, 22:30-24:00

Группа 17.1: 05:00-10:00, 13:30-20:30

Группа 18.1: 05:30-10:30, 14:00-21:00

Группа 19.1: 07:00-11:30, 15:00-22:00

Группа 20.1: 07:30-12:00, 15:30-22:30

Группа 21.1: 00:00-01:30, 08:00-13:30, 17:00-24:00

Группа 22.1: 00:00-02:00, 08:00-14:00, 17:30-24:00

Группа 23.1: 00:00-03:00, 08:30-15:00, 18:30-24:00

Группа 24.1: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 19:00-24:00

Группа 25.1: 01:30-07:00, 09:30-17:00, 20:30-24:00

Группа 26.1: 02:00-07:30, 10:00-17:30, 21:00-24:00

Группа 27.1: 03:00-08:00, 11:00-18:30, 22:00-24:00

Группа 28.1: 03:30-08:30, 11:30-19:00, 22:30-24:00

Группа 29.1: 05:00-09:30, 13:00-20:30

Группа 30.1: 05:30-10:00, 13:30-21:00

Группа 31.1: 00:00-00:30, 07:00-11:00, 15:00-22:00

Группа 32.1: 00:00-01:00, 07:30-11:30, 15:30-22:30

Группа 33.1: 00:00-01:30, 08:00-13:00, 17:00-24:00

Группа 34.1: 00:00-02:00, 08:30-13:30, 17:30-24:00

Группа 35.1: 00:00-03:00, 09:00-15:00, 18:30-24:00

Группа 36.1: 00:00-03:30, 09:30-15:30, 19:00-24:00

Группа 37.1: 00:00-07:00, 10:00-18:30, 20:00-24:00

Группа 38.1: 00:30-07:30, 10:30-19:00, 20:30-24:00

Группа 39.1: 01:30-08:30, 11:00-20:00, 21:30-24:00

Группа 40.1: 02:00-09:00, 11:30-20:30, 22:00-24:00

Группа 41.1: 00:00-00:30, 03:30-10:30, 12:30-21:30, 23:00-24:00

Группа 42.1: 00:00-01:00, 04:00-11:00, 13:00-22:00

Группа 43.1: 00:00-01:30, 05:00-12:30, 14:30-22:30

Группа 44.1: 00:00-02:00, 05:30-13:00, 15:00-23:00

Группа 45.1: 00:00-03:30, 07:00-14:30, 16:30-24:00

Группа 46.1: 00:00-04:00, 07:30-15:00, 17:00-24:00

Группа 47.1: 00:00-05:00, 08:30-16:30, 18:30-24:00

Группа 48.1: 00:00-05:30, 09:00-17:00, 19:00-24:00

Группа 49.1: 01:30-05:00, 10:00-18:30, 20:00-24:00

Группа 50.1: 02:00-05:30, 10:30-19:00, 20:30-24:00

Группа 51.1: 03:00-08:30, 11:00-20:00, 21:30-24:00

Группа 52.1: 03:30-09:00, 11:30-20:30, 22:00-24:00

Группа 53.1: 05:00-10:30, 12:30-21:30

Группа 54.1: 00:00-00:30, 05:30-11:00, 13:00-22:00

Группа 55.1: 00:00-00:30, 06:00-12:30, 14:30-22:30

Группа 56.1: 00:00-01:00, 06:30-13:00, 15:00-23:00

Группа 57.1: 00:00-01:30, 07:00-14:30, 16:30-24:00

Группа 58.1: 00:00-02:00, 07:30-15:00, 17:00-24:00

Группа 59.1: 00:00-03:00, 08:30-16:30, 18:30-24:00

Группа 60.1: 00:00-03:30, 09:00-17:00, 19:00-24:00

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 31 января / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

График отключения света на Одещине 31 января / © ДТЕК

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 31 января:

1.1 - 00:00 - 04:30; 08:30 - 12:30; 15:30 - 21:30;

1.2 - 00:00 - 01:30; 04:30 - 08:30; 11:30 - 17:30; 20:30 - 00:00;

2.1 - 01:30 - 06:30; 09:30 - 15:30; 18:30 - 22:30;

2.2 - 00:00 - 01:00; 03:30 - 08:30; 11:30 - 16:30; 19:30 - 00:00;

3.1 - 02:30 - 07:30; 10:30 - 14:30; 17:30 - 23:30;

3.2 - 00:00 - 03:30; 06:30 - 10:30; 13:30 - 18:30; 21:30 - 00:00;

4.1 - 00:00 - 02:30; 06:30 - 11:30; 14:30 - 19:30; 22:00 - 00:00;

4.2 - 00:00 - 02:30; 05:30 - 10:30; 13:30 - 19:30; 22:30 - 00:00;

5.1 - 02:30 - 06:30; 10:30 - 15:30; 17:30 - 22:30;

5.2 - 01:00 - 04:30; 07:30 - 13:30; 16:30 - 21:30;

6.1 - 00:00 - 01:00; 04:30 - 09:30; 12:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;

6.2 - 01:00 - 05:30; 08:30 - 13:30; 15:30 - 20:30; 23:30 - 00:00.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 31 января:

1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 31 января

График отключения света на Полтавщине 31 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 31 января:

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 31 января:

Группа 1.1: 03:00 - 10:00 / 13:30 - 20:30

Группа 1.2: 03:00 - 10:00 / 13:30 - 22:00

Группа 2.1: 03:00 - 10:00 / 13:30 - 20:30

Группа 2.2: 03:00 - 10:00 / 13:30 - 20:30

Группа 3.1: 00:00 - 03:00 / 06:30 - 13:30 / 17:00 - 24:00

Группа 3.2: 00:00 - 03:00 / 06:30 - 13:30 / 17:00 - 24:00

Группа 4.1: 00:00 - 03:00 / 06:30 - 13:30 / 15:00 - 24:00

Группа 4.2: 00:00 - 03:00 / 06:30 - 13:30 / 17:00 - 24:00

Группа 5.1: 00:00 - 06:30 / 10:00 - 17:00 / 18:30 - 24:00

Группа 5.2: 00:00 - 06:30 / 10:00 - 17:00 / 20:30 - 24:00

Группа 6.1: 00:00 - 06:30 / 10:00 - 18:30 / 20:30 - 24:00

Группа 6.2: 00:00 - 06:30 / 10:00 - 17:00 / 20:30 - 24:00

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света на Кировоградщине 31 января

График отключения света на Кировоградщине 31 января

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 31 января

График отключения света на Сумщине 31 января

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света на Житомирщине 31 января

График отключения света на Житомирщине 31 января

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 31 января

График отключения света на Черниговщине 31 января

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 31 января:

1.1 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

1.2 01:30 - 05:00, 07:00 - 11:00, 13:00 - 17:00, 19:00 - 23:00

2.1 00:00 - 00:30, 03:00 - 06:30, 08:30 - 12:30, 14:30 - 18:30, 20:30 - 24:00

2.2 00:00 - 01:30, 04:00 - 07:00, 09:30 - 13:30, 15:30 - 19:30, 21:30 - 24:00

3.1 00:00 - 02:00, 05:00 - 08:30, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 22:30 - 24:00

3.2 02:30 - 06:00, 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00, 21:00 - 24:00

4.1 02:00 - 05:30, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00

4.2 00:00 - 02:30, 05:30 - 09:00, 11:00 - 15:00, 17:00 - 21:00

5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

5.2 02:00 - 05:30, 08:00 - 11:30, 13:30 - 17:30, 19:30 - 23:30

6.1 00:30 - 04:30, 06:30 - 10:30, 12:30 - 16:30, 18:30 - 22:30

6.2 00:00 - 03:00, 05:30 - 09:30, 11:30 - 15:30, 17:30 - 21:30, 23:30 - 24:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 26 января — 1 февраля

График отключения света на Виннице 26 января — 1 февраля

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 31 января

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 31 января

График отключения света в Хмельницкой области 31 января

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 31 января

График отключения света на Волыни 31 января

График отключения света на Волыни 31 января

График отключения света на Волыни 31 января

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 31 января

График отключения света на Тернопольщине 31 января

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 31 января

График отключения света на Прикарпатье 31 января

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света на Закарпатье 31 января

График отключения света на Закарпатье 31 января

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 31 января

График отключения света на Львовщине 31 января

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 31 января

График отключения света на Ровенщине 31 января

Напомним, в ближайшие дни синоптики прогнозируют в Украине существенное похолодание. Во многих регионах температура воздуха может опуститься ниже отметки –20 градусов, что вызывает беспокойство относительно возможного ухудшения ситуации с электроснабжением . Однако специалист уверяет: морозы не самое страшное, что может произойти с энергосистемой.

634
