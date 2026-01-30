Отключение света 31 января: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в субботу, 31 января

Во всех регионах Украины в субботу, 31 января, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

Временный график отключения света в столице 31 января

Группа 1.1: 01:30-06:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00

Группа 2.1: 02:00-07:00, 10:30-17:30, 21:00-24:00

Группа 3.1: 03:00-08:00, 11:30-18:30, 22:00-24:00

Группа 4.1: 03:30-08:30, 12:00-19:00, 22:30-24:00

Группа 5.1: 05:00-10:00, 13:30-20:30

Группа 6.1: 05:30-10:30, 14:00-21:00

Группа 7.1: 06:00-11:30, 15:00-22:00

Группа 8.1: 06:30-12:00, 15:30-22:30

Группа 9.1: 00:00-01:30, 07:00-13:30, 17:00-24:00

Группа 10.1: 00:00-02:00, 08:00-14:00, 17:30-24:00

Группа 11.1: 00:00-03:00, 08:30-15:00, 18:30-24:00

Группа 12.1: 00:00-03:30, 08:30-15:30, 19:00-24:00

Группа 13.1: 01:30-05:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00

Группа 14.1: 02:00-05:30, 10:30-17:30, 21:00-24:00

Группа 15.1: 03:00-07:00, 11:30-18:30, 22:00-24:00

Группа 16.1: 03:30-07:30, 12:00-19:00, 22:30-24:00

Группа 17.1: 05:00-10:00, 13:30-20:30

Группа 18.1: 05:30-10:30, 14:00-21:00

Группа 19.1: 07:00-11:30, 15:00-22:00

Группа 20.1: 07:30-12:00, 15:30-22:30

Группа 21.1: 00:00-01:30, 08:00-13:30, 17:00-24:00

Группа 22.1: 00:00-02:00, 08:00-14:00, 17:30-24:00

Группа 23.1: 00:00-03:00, 08:30-15:00, 18:30-24:00

Группа 24.1: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 19:00-24:00

Группа 25.1: 01:30-07:00, 09:30-17:00, 20:30-24:00

Группа 26.1: 02:00-07:30, 10:00-17:30, 21:00-24:00

Группа 27.1: 03:00-08:00, 11:00-18:30, 22:00-24:00

Группа 28.1: 03:30-08:30, 11:30-19:00, 22:30-24:00

Группа 29.1: 05:00-09:30, 13:00-20:30

Группа 30.1: 05:30-10:00, 13:30-21:00

Группа 31.1: 00:00-00:30, 07:00-11:00, 15:00-22:00

Группа 32.1: 00:00-01:00, 07:30-11:30, 15:30-22:30

Группа 33.1: 00:00-01:30, 08:00-13:00, 17:00-24:00

Группа 34.1: 00:00-02:00, 08:30-13:30, 17:30-24:00

Группа 35.1: 00:00-03:00, 09:00-15:00, 18:30-24:00

Группа 36.1: 00:00-03:30, 09:30-15:30, 19:00-24:00

Группа 37.1: 00:00-07:00, 10:00-18:30, 20:00-24:00

Группа 38.1: 00:30-07:30, 10:30-19:00, 20:30-24:00

Группа 39.1: 01:30-08:30, 11:00-20:00, 21:30-24:00

Группа 40.1: 02:00-09:00, 11:30-20:30, 22:00-24:00

Группа 41.1: 00:00-00:30, 03:30-10:30, 12:30-21:30, 23:00-24:00

Группа 42.1: 00:00-01:00, 04:00-11:00, 13:00-22:00

Группа 43.1: 00:00-01:30, 05:00-12:30, 14:30-22:30

Группа 44.1: 00:00-02:00, 05:30-13:00, 15:00-23:00

Группа 45.1: 00:00-03:30, 07:00-14:30, 16:30-24:00

Группа 46.1: 00:00-04:00, 07:30-15:00, 17:00-24:00

Группа 47.1: 00:00-05:00, 08:30-16:30, 18:30-24:00

Группа 48.1: 00:00-05:30, 09:00-17:00, 19:00-24:00

Группа 49.1: 01:30-05:00, 10:00-18:30, 20:00-24:00

Группа 50.1: 02:00-05:30, 10:30-19:00, 20:30-24:00

Группа 51.1: 03:00-08:30, 11:00-20:00, 21:30-24:00

Группа 52.1: 03:30-09:00, 11:30-20:30, 22:00-24:00

Группа 53.1: 05:00-10:30, 12:30-21:30

Группа 54.1: 00:00-00:30, 05:30-11:00, 13:00-22:00

Группа 55.1: 00:00-00:30, 06:00-12:30, 14:30-22:30

Группа 56.1: 00:00-01:00, 06:30-13:00, 15:00-23:00

Группа 57.1: 00:00-01:30, 07:00-14:30, 16:30-24:00

Группа 58.1: 00:00-02:00, 07:30-15:00, 17:00-24:00

Группа 59.1: 00:00-03:00, 08:30-16:30, 18:30-24:00

Группа 60.1: 00:00-03:30, 09:00-17:00, 19:00-24:00

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 31 января / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

График отключения света на Одещине 31 января / © ДТЕК

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 31 января:

1.1 - 00:00 - 04:30; 08:30 - 12:30; 15:30 - 21:30;

1.2 - 00:00 - 01:30; 04:30 - 08:30; 11:30 - 17:30; 20:30 - 00:00;

2.1 - 01:30 - 06:30; 09:30 - 15:30; 18:30 - 22:30;

2.2 - 00:00 - 01:00; 03:30 - 08:30; 11:30 - 16:30; 19:30 - 00:00;

3.1 - 02:30 - 07:30; 10:30 - 14:30; 17:30 - 23:30;

3.2 - 00:00 - 03:30; 06:30 - 10:30; 13:30 - 18:30; 21:30 - 00:00;

4.1 - 00:00 - 02:30; 06:30 - 11:30; 14:30 - 19:30; 22:00 - 00:00;

4.2 - 00:00 - 02:30; 05:30 - 10:30; 13:30 - 19:30; 22:30 - 00:00;

5.1 - 02:30 - 06:30; 10:30 - 15:30; 17:30 - 22:30;

5.2 - 01:00 - 04:30; 07:30 - 13:30; 16:30 - 21:30;

6.1 - 00:00 - 01:00; 04:30 - 09:30; 12:30 - 17:30; 19:30 - 00:00;

6.2 - 01:00 - 05:30; 08:30 - 13:30; 15:30 - 20:30; 23:30 - 00:00.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 31 января:

1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 31 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 31 января:

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 31 января:

Группа 1.1: 03:00 - 10:00 / 13:30 - 20:30

Группа 1.2: 03:00 - 10:00 / 13:30 - 22:00

Группа 2.1: 03:00 - 10:00 / 13:30 - 20:30

Группа 2.2: 03:00 - 10:00 / 13:30 - 20:30

Группа 3.1: 00:00 - 03:00 / 06:30 - 13:30 / 17:00 - 24:00

Группа 3.2: 00:00 - 03:00 / 06:30 - 13:30 / 17:00 - 24:00

Группа 4.1: 00:00 - 03:00 / 06:30 - 13:30 / 15:00 - 24:00

Группа 4.2: 00:00 - 03:00 / 06:30 - 13:30 / 17:00 - 24:00

Группа 5.1: 00:00 - 06:30 / 10:00 - 17:00 / 18:30 - 24:00

Группа 5.2: 00:00 - 06:30 / 10:00 - 17:00 / 20:30 - 24:00

Группа 6.1: 00:00 - 06:30 / 10:00 - 18:30 / 20:30 - 24:00

Группа 6.2: 00:00 - 06:30 / 10:00 - 17:00 / 20:30 - 24:00

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света на Кировоградщине 31 января

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 31 января

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света на Житомирщине 31 января

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 31 января

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 31 января:

1.1 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

1.2 01:30 - 05:00, 07:00 - 11:00, 13:00 - 17:00, 19:00 - 23:00

2.1 00:00 - 00:30, 03:00 - 06:30, 08:30 - 12:30, 14:30 - 18:30, 20:30 - 24:00

2.2 00:00 - 01:30, 04:00 - 07:00, 09:30 - 13:30, 15:30 - 19:30, 21:30 - 24:00

3.1 00:00 - 02:00, 05:00 - 08:30, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 22:30 - 24:00

3.2 02:30 - 06:00, 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00, 21:00 - 24:00

4.1 02:00 - 05:30, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00

4.2 00:00 - 02:30, 05:30 - 09:00, 11:00 - 15:00, 17:00 - 21:00

5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

5.2 02:00 - 05:30, 08:00 - 11:30, 13:30 - 17:30, 19:30 - 23:30

6.1 00:30 - 04:30, 06:30 - 10:30, 12:30 - 16:30, 18:30 - 22:30

6.2 00:00 - 03:00, 05:30 - 09:30, 11:30 - 15:30, 17:30 - 21:30, 23:30 - 24:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 26 января — 1 февраля

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 31 января

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 31 января

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 31 января

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 31 января

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 31 января

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света на Закарпатье 31 января

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 31 января

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 31 января

Напомним, в ближайшие дни синоптики прогнозируют в Украине существенное похолодание. Во многих регионах температура воздуха может опуститься ниже отметки –20 градусов, что вызывает беспокойство относительно возможного ухудшения ситуации с электроснабжением . Однако специалист уверяет: морозы не самое страшное, что может произойти с энергосистемой.

