Украину ждут три тяжелые недели: Reuters сделал тревожный прогноз

Отключение света. / © Associated Press

Реклама

Следующие три недели станут сложными для украинцев из-за понижения температуры и поврежденной российскими ударами энергетической инфраструктуры. Обстрелы РФ лишили миллионы людей света и тепла.

Об этом говорится в материале Reuters.

По прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе на севере и востоке Украины ожидается температура ниже -20°, чрезвычайно низкая для страны.

Реклама

«Плохая новость состоит в том, что морозы действительно будут, и это будет сложно. Хорошая новость в том, что нам нужно продержаться три недели, потом будет легче», — высказался председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус.

Политик объяснил, что ситуация может улучшиться благодаря потеплению и росту производства солнечной энергии из-за увеличения продолжительности светового дня.

Мощные удары по энергетике

Две последние массированные атаки России на Киев в январе оставили около миллиона людей без света и шесть тысяч многоквартирных домов без отопления. После недель ремонтных работ около 700 до сих пор не имеют тепла.

Издание отмечает, что подобная картина повторяется по всей стране. В частности, север и восток страны, где расположены такие крупные города как Киев, Харьков, Чернигов и Сумы, регулярно подвергаются атакам. Это приводит к ограничениям электроснабжения для промышленности и отключениям электроэнергии для потребителей.

Реклама

Атаки на электростанции, систему передачи энергии и газовый сектор уже давно являются ключевыми элементами полномасштабного вторжения РФ. Москва утверждает, что стремится взорвать боеспособность Украины.

На прошлой неделе глава крупнейшего частного производителя электроэнергии Украины ДТЭК заявил Reuters, что Украина приближается к «гуманитарной катастрофе» из-за повреждений энергетических систем на фоне минусовых температур.

Альтернативная энергетика

Ассоциация солнечной энергетики сообщила, что в прошлом году в Украине было введено в эксплуатацию около 1,5 гигаватта новых солнечных мощностей. Общая установленная мощность солнечной энергии в стране, включая жилищные установки, превысила 8,5 гигаватта.

Этот объем превышает установленную мощность всех трех атомных электростанций, контролируемых Украиной, в 7,7 гигаватта, и помог стране справиться с ремонтом этих станций прошлым летом. Однако такое производство зависит от погоды.

Реклама

Президент Владимир Зеленский заявил в этом месяце, что поврежденная энергетическая система Украины удовлетворяет лишь 60% потребностей страны в электроэнергии этой зимой с мощностью производства электроэнергии 11 гигаватт против потребности 18 гигаватт.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что сильные морозы снова возвращаются в Украину. Морозы покроют запад и север страны, а затем распространятся на другие регионы. Причиной низкой температуры станет продвижение арктического воздуха с северо-востока Европы под влиянием антициклона.

В то же время, советница секретаря СНБО по вопросам энергетики и критической инфраструктуры Ольга Бабий заявила, что стоит готовиться к отключениям даже летом. По ее словам, графики ограничений электроэнергии с украинцами надолго — независимо от того, будут ли продолжаться ракетные обстрелы.