Решающий гол Трубина против "Реала" номинирован на звание лучшего в туре Лиги чемпионов

Анатолий Трубин / © Associated Press

Реклама

Гол украинского вратаря "Бенфики" Анатолия Трубина в матче против мадридского "Реала" номинировали на звание лучшего по итогам заключительного тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26.

24-летний украинский голкипер ударом головой замкнул подачу со штрафного на 90+8-й минуте поединка.

Гол Трубина сделал счет в матче 4:2 и вывел португальский клуб в плей-офф Лиги чемпионов.

Реклама

За победу в номинации Трубин поборется с тремя другими футболистами: полузащитником "Пафоса" Владом Драгомиром, форвардом "Челси" Жоау Педру и защитником "Интера" Федерико Димарко.

Благодаря голу Трубина португальский клуб с 9 очками и разницей забитых и пропущенных мячей -2 (10:12) замкнул топ-24 общей турнирной таблицы основного этапа Лиги чемпионов. "Орлы" в последний момент обошли французский "Марсель", у которого также 9 баллов, но разница голов -3 (11:14).

Своего соперника в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов лиссабонцы узнают во время жеребьевки, которая состоится в пятницу, 30 января. Первые поединки этой стадии запланированы на 17/18 февраля, а ответные встречи – 24/25 февраля.

Ранее сообщалось, что Трубин прокомментировал свой невероятный гол в победном матче Лиги чемпионов против "Реала".