День ангела 29 января: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 29 января, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 29 января

29 января 2026 поздравьте с именинами Дмитрия, Ивана, Константина, Романа.

Дмитрий — древнегреческое происхождение, означает «посвящённый Деметре». В детстве добродушен, дружелюбен. Во взрослом возрасте становится верным, эмоциональным.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Константин — латинские корни, толкуется как «устойчивый». В детстве общителен, несдержан. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, взаимным.

Роман — латинское происхождение, означает «римский гражданин». В детстве наблюдательный, но импульсивный. Во взрослом возрасте становится добросовестным работником, мужественным.

День ангела 29 января — душевные поздравления в прозе

День ангела 29 января — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, оберегает от всего зла, подсказывает правильный путь и наполняет жизнь светом, миром и благополучием.

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель каждый день держал тебя под своим крылом, даровал силы, веру в себя и помогал воплощать в жизнь самые заветные мечты.

***

С Днем ангела! Пусть небесная опека всегда чувствуется в сердце, а каждый новый день доставляет радость, гармонию и теплые встречи с добрыми людьми.

***

Поздравляю с Днем ангела и искренне желаю, чтобы твой небесный защитник оберегал душу твою от тревог, а жизнь наполнял любовью, надеждой и светлыми событиями.

***

С праздником твоего ангела! Пусть он всегда ведет тебя по пути счастья, поддерживает в сложные мгновения и дарит внутреннее спокойствие, вдохновение и веру в лучшее.