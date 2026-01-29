Марк Рубио. / © Associated Press

Ключевое и сложное расхождение Украины и агрессорки России на мирных переговорах по прекращению войны — Донбасс. В настоящее время продолжается активная работа по урегулированию территориального вопроса и судьбе региона.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в Комитете Сената по международным отношениям, сообщает Reuters.

«Это все еще мост, который нам нужно пересечь. Это все еще пробел, но, по крайней мере, нам удалось сузить круг вопросов до одного центрального, и это, вероятно, будет очень сложно», — подчеркнул государственный секретарь.

По его словам, переговорщикам удалось сузить круг проблем до одного центрального вопроса – статуса Донбасса. Впрочем, его решение будет очень тяжелым, констатирует американский чиновник.

Напомним, после переговоров в Абу-Даби, состоявшихся 23-24 января, Reuters сообщило, что признаков компромисса по отношению к территориям нет. Издание утверждает, что США по достижению мирного соглашения усиливают давление, но не на Россию как агрессора, а на Украину. С другой стороны, Москва требует уступок от Киева.

Отметим, что после встречи в ОАЭ специальный посланник «фюрера» РФ Кирилл Дмитриев сделал дерзкое заявление о «пути к миру» в Украине. Он повторил нарратив Кремля, что выход Украины из Донбасса — ключ к достижению мирного соглашения.