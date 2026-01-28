ТСН в социальных сетях

Политика
730
Мирные переговоры в Абу-Даби: выбыли основные переговорщики от США

Уиткофф и Кушнер пропустят следующий раунд переговоров Украины и РФ.

Марк Рубио

Марк Рубио / © Associated Press

Спецпосланники Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров между Украиной и Россией, который запланирован на 1 февраля в Абу-Даби.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в Комитете Сената по международным отношениям.

По словам Марко Рубио, американская сторона сохраняет интерес к переговорному процессу, однако состав дипломатической миссии претерпевает изменения. Причины отсутствия Уиткоффа и Кушнера, которые были активно вовлечены в предварительные раунды переговоров, госсекретарь не раскрыл.

«Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не будут участвовать в последующих переговорах», — отметил Рубио, отвечая на вопросы сенаторов по поводу американской стратегии посредничества.

Ранее мы писали, что следующая трехсторонняя встреча делегаций России, Украины и США в Абу-Даби намечена на воскресенье, 1 февраля.

Марко Рубио заявил о достижении общего соглашения по гарантиям безопасности для Украины.

К слову, Украина готовится к подписанию масштабного мирного плана с США, который состоит из 20 пунктов. Отдельный документ США планируют подписать с Россией.

