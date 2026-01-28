Сніг, дощ і туман: якою буде погода в Україні 28 січня

Погода, зима / © Associated Press

Погода в Україні 28 січня буде хмарною та нестійкою. У більшості регіонів очікується мокрий сніг із дощем, а також небезпечні погодні явища, які можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних служб.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Чого очікувати від погоди 28 січня

За прогнозом синоптиків, атмосферний фронт, що повільно переміщуватиметься із заходу, зумовить невеликий сніг, удень із дощем у західних, північних та центральних областях. На решті території істотних опадів не прогнозують.

У більшості регіонів буде хмарно. Без опадів переважно залишиться південний схід країни.

«На Правобережжі туман; в більшості центральних, північних та Харківській областях ожеледь. На дорогах, крім півдня і Закарпаття, ожеледиця», — пишуть синоптики.

Вітер переважно південний, швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря:

вночі — від 1 до 6 градусів морозу, на Лівобережжі місцями до –9°;

удень — від –2° до +3°;

на півдні вночі — від –1° до +4°, удень +3…+8°;

у Криму вдень потеплішає — до +7…+12°.

Попередження синоптиків

Зауважимо, що 28 січня в Україні оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

«28 січня на Правобережжі туман, видимість 200-500 м; в більшості центральних, північних та Харківській областях ожеледь; на дорогах країни, крім півдня і Закарпаття, ожеледиця», — йдеться у повідомленні.

Такі погодні умови, як відомо, можуть призводити до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також — проблем з рухом транспорту. Водіям та пішоходам радять бути максимально уважними та дотримуватися правил безпеки.

Раніше йшлося про те, що Україну накриє нова хвиля холоду.

«Попередньо, практично від 1 доо 5 лютого морози повернуться. Особливо — захід, північ і центральні області — може бути, якщо під час проясненнях, місцями 20 градусів морозу, а так -13°…-18° (уночі — Ред)», — сказала керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.