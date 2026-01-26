ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
2 хв

Чехія – Україна: де дивитися і прогноз букмекерів на матч Євро-2026 з футзалу

"Синьо-жовті" проведуть вирішальний поєдинок за вихід до чвертьфіналу чемпіонату Європи 2026 року з футзалу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України з футзалу

Збірна України з футзалу / © Асоціація футзалу України

У середу, 28 січня, збірна України з футзалу зіграє проти команди Чехії в матчі заключного, 3-го туру групового етапу Євро-2026.

Поєдинок відбудеться в латвійському місті Рига. Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом.

У стартовому турі чемпіонату Європи українці сенсаційно поступилися Вірменії (1:2), після чого перемогли Литву (4:1). Чехи зіграли внічию з Литвою (3:3), а потім програли вірменам (4:5).

Після 2-го туру збірна України (3 очки) посідає другу сходинку свого квартету й через поразку від вірменів втратила шанси на перше місце. Вірменія (6 очок) достроково вийшла до чвертьфіналу з першої позиції, адже в разі рівності очок буде переважати нашу команду завдяки перемозі в очній зустрічі.

Для виходу до плейоф з другого місця підопічним Олександра Косенка потрібно не програти Чехії в останньому турі.

Турнірна таблиця групи збірної України на Євро-2026 з футзалу / © Асоціація футзалу України

Турнірна таблиця групи збірної України на Євро-2026 з футзалу / © Асоціація футзалу України

Де дивитися матч Чехія – Україна

Матч Чехія – Україна у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Трансляція поєдинку також буде доступна до перегляду на телеканалі "MEGOGO Спорт" в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Прогноз букмекерів на матч Чехія – Україна

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають збірну України. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 1,40. Нічия – 5,87. Виграш чехів стане сенсацією – 4,82.

Якщо збірна України зможе пробитися до чвертьфіналу Євро-2026 з футзалу, то там зіграє з переможцем групи A, де виступають Франція, Хорватія, Латвія та Грузія.

Нагадаємо, що на попередньому чемпіонаті Європи, який відбувся 2022 року, українці посіли четверте місце, в матчі за "бронзу" поступившись Іспанії з рахунком 1:4.

Найкращим результатом нашої команди на футзальному Євро є срібні медалі 2001-го та 2003 років.

"Синьо-жовті" є чинними бронзовими призерами чемпіонату світу з футзалу. В матчі за третє місце на Мундіалі-2024 збірна України розгромила Францію з рахунком 7:1.

Дата публікації
Кількість переглядів
82
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie