Чехія – Україна: де дивитися і прогноз букмекерів на матч Євро-2026 з футзалу

Збірна України з футзалу / © Асоціація футзалу України

Реклама

У середу, 28 січня, збірна України з футзалу зіграє проти команди Чехії в матчі заключного, 3-го туру групового етапу Євро-2026.

Поєдинок відбудеться в латвійському місті Рига. Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом.

У стартовому турі чемпіонату Європи українці сенсаційно поступилися Вірменії (1:2), після чого перемогли Литву (4:1). Чехи зіграли внічию з Литвою (3:3), а потім програли вірменам (4:5).

Реклама

Після 2-го туру збірна України (3 очки) посідає другу сходинку свого квартету й через поразку від вірменів втратила шанси на перше місце. Вірменія (6 очок) достроково вийшла до чвертьфіналу з першої позиції, адже в разі рівності очок буде переважати нашу команду завдяки перемозі в очній зустрічі.

Для виходу до плейоф з другого місця підопічним Олександра Косенка потрібно не програти Чехії в останньому турі.

Турнірна таблиця групи збірної України на Євро-2026 з футзалу / © Асоціація футзалу України

Де дивитися матч Чехія – Україна

Матч Чехія – Україна у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Трансляція поєдинку також буде доступна до перегляду на телеканалі "MEGOGO Спорт" в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Реклама

Прогноз букмекерів на матч Чехія – Україна

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають збірну України. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 1,40. Нічия – 5,87. Виграш чехів стане сенсацією – 4,82.

Якщо збірна України зможе пробитися до чвертьфіналу Євро-2026 з футзалу, то там зіграє з переможцем групи A, де виступають Франція, Хорватія, Латвія та Грузія.

Нагадаємо, що на попередньому чемпіонаті Європи, який відбувся 2022 року, українці посіли четверте місце, в матчі за "бронзу" поступившись Іспанії з рахунком 1:4.

Найкращим результатом нашої команди на футзальному Євро є срібні медалі 2001-го та 2003 років.

Реклама

"Синьо-жовті" є чинними бронзовими призерами чемпіонату світу з футзалу. В матчі за третє місце на Мундіалі-2024 збірна України розгромила Францію з рахунком 7:1.