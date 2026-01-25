ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
687
Час на прочитання
1 хв

Гарматним ударом зі штрафного: Малиновський забив розкішний гол у матчі Серії А

Це вже третій гол українця в нинішньому розіграші чемпіонату Італії.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Руслан Малиновський

Руслан Малиновський / Фото: facebook.com/genoaCFCofficial

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський відзначився красивим голом у домашньому матчі 22-го туру італійської Серії А сезону-2025/26 проти "Болоньї".

32-річний українець розпочав поєдинок на лавці для запасних, але вийшов на заміну на 55-й хвилині зустрічі, коли його команда поступалася в рахунку 0:2.

Уже на 62-й хвилині Малиновський забив гол гарматним ударом зі штрафного з дальньої дистанції, скоротивши відставання "грифонів" – 1:2.

Відео гола Малиновського

Це вже третій гол Руслана в нинішньому розіграші чемпіонату Італії. Також у його активі три асисти.

На 71-й хвилині Малиновський заробив жовту картку, а через сім хвилин генуезці зрівняли рахунок завдяки голу Кейлеба Екубана.

На 90+1-й хвилині Жуніор Месіас забив третій гол у ворота гостей і приніс "Дженоа" вольову перемогу з рахунком 3:2.

Зазначимо, що від 57-ї хвилини "Болонья" грала в меншості – пряму червону картку та вилучення заробив воротар Лукаш Скорупський.

Після цієї перемоги "Дженоа" (23 очки) піднялася на 13-те місце у Серії А. "Болонья" (30 балів) посідає восьму сходинку.

У наступному турі команда Малиновського 30 січня на виїзді зіграє з "Лаціо", а "Болонья" 3 лютого прийматиме "Мілан".

Дата публікації
Кількість переглядів
687
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie