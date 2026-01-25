Гарматним ударом зі штрафного: Малиновський забив розкішний гол у матчі Серії А

Руслан Малиновський / Фото: facebook.com/genoaCFCofficial

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський відзначився красивим голом у домашньому матчі 22-го туру італійської Серії А сезону-2025/26 проти "Болоньї".

32-річний українець розпочав поєдинок на лавці для запасних, але вийшов на заміну на 55-й хвилині зустрічі, коли його команда поступалася в рахунку 0:2.

Уже на 62-й хвилині Малиновський забив гол гарматним ударом зі штрафного з дальньої дистанції, скоротивши відставання "грифонів" – 1:2.

Відео гола Малиновського

Це вже третій гол Руслана в нинішньому розіграші чемпіонату Італії. Також у його активі три асисти.

На 71-й хвилині Малиновський заробив жовту картку, а через сім хвилин генуезці зрівняли рахунок завдяки голу Кейлеба Екубана.

На 90+1-й хвилині Жуніор Месіас забив третій гол у ворота гостей і приніс "Дженоа" вольову перемогу з рахунком 3:2 .

Зазначимо, що від 57-ї хвилини "Болонья" грала в меншості – пряму червону картку та вилучення заробив воротар Лукаш Скорупський.

Після цієї перемоги "Дженоа" (23 очки) піднялася на 13-те місце у Серії А. "Болонья" (30 балів) посідає восьму сходинку.

У наступному турі команда Малиновського 30 січня на виїзді зіграє з "Лаціо", а "Болонья" 3 лютого прийматиме "Мілан".