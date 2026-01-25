- Дата публікації
-
Гарматним ударом зі штрафного: Малиновський забив розкішний гол у матчі Серії А
Це вже третій гол українця в нинішньому розіграші чемпіонату Італії.
Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський відзначився красивим голом у домашньому матчі 22-го туру італійської Серії А сезону-2025/26 проти "Болоньї".
32-річний українець розпочав поєдинок на лавці для запасних, але вийшов на заміну на 55-й хвилині зустрічі, коли його команда поступалася в рахунку 0:2.
Уже на 62-й хвилині Малиновський забив гол гарматним ударом зі штрафного з дальньої дистанції, скоротивши відставання "грифонів" – 1:2.
Відео гола Малиновського
Це вже третій гол Руслана в нинішньому розіграші чемпіонату Італії. Також у його активі три асисти.
На 71-й хвилині Малиновський заробив жовту картку, а через сім хвилин генуезці зрівняли рахунок завдяки голу Кейлеба Екубана.
На 90+1-й хвилині Жуніор Месіас забив третій гол у ворота гостей і приніс "Дженоа" вольову перемогу з рахунком 3:2.
Зазначимо, що від 57-ї хвилини "Болонья" грала в меншості – пряму червону картку та вилучення заробив воротар Лукаш Скорупський.
Після цієї перемоги "Дженоа" (23 очки) піднялася на 13-те місце у Серії А. "Болонья" (30 балів) посідає восьму сходинку.
У наступному турі команда Малиновського 30 січня на виїзді зіграє з "Лаціо", а "Болонья" 3 лютого прийматиме "Мілан".