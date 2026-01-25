Збірна України з футзалу здобула першу перемогу на Євро-2026

Збірна України з футзалу / © Асоціація футзалу України

Збірна України з футзалу обіграла команду Литви в матчі другого туру групового етапу Євро-2026. Поєдинок на "Жальгіріс Арені" в литовському Каунасі завершився з рахунком 4:1 .

У першому таймі "синьо-жовті" двічі вразили ворота суперника – на 7-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Ігор Чернявський, а на 13-й перевагу української команди подвоїв Владислав Первєєв.

На старті другого таймі Ігор Корсун забив третій м'яч у ворота литовців після проходу та передачі воротаря українців Олександра Сухова.

На 33-й хвилині Даниіл Абакшин зробив рахунок 4:0 на користь збірної України. Литовці зуміли відповісти тільки одним голом.

Огляд матчу Україна – Литва

Зазначимо, що в стартовому турі чемпіонату Європи українці сенсаційно поступилися Вірменії (1:2), а Литва зіграла внічию з Чехією (3:3).

Нагадаємо, що на попередньому чемпіонаті Європи, який відбувся 2022 року, українці посіли четверте місце, в матчі за "бронзу" поступившись Іспанії з рахунком 1:4.

Найкращим результатом нашої команди на футзальному Євро є срібні медалі 2001-го та 2003 років.

"Синьо-жовті" є чинними бронзовими призерами чемпіонату світу з футзалу. В матчі за третє місце на Мундіалі-2024 збірна України розгромила Францію з рахунком 7:1.