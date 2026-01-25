"Манчестер Юнайтед" сенсаційно здолав "Арсенал" у результативному матчі АПЛ

"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

Реклама

"Манчестер Юнайтед" на виїзді сенсаційно обіграв "Арсенал" у центральному матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 2:3 .

"Каноніри" відкрили рахунок на 29-й хвилині зустрічі – автоголом відзначився захисник "червоних дияволів" Лісандро Мартінес.

Однак уже на 37-й хвилині Бріан Мбемо зрівняв рахунок у матчі.

Реклама

На старті другого тайму Патрік Доргу вивів МЮ вперед красивим ударом з-за меж штрафного майданчика.

На 84-й хвилині господарі поля відігралися завдяки голу Мікеля Меріно. Проте на 87-й-й хвилині Матеус Кунья забив переможний м'яч для "Манчестер Юнайтед".

Огляд матчу "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед"

Таким чином, "Манчестер Юнайтед" виграв другий матч поспіль після призначення Майкла Карріка на посаду головного тренера. Минулого туру "червоні дияволи" обіграли "Манчестер Сіті" (2:0).

Незважачаючи на поразку, "Арсенал" (50 очок) продовжує лідирувати в АПЛ. Підопічні Мікеля Артети випереджають найближчих переслідувачів – "Манчестер Сіті" та "Астон Віллу" – на 4 бали. "Манчестер Юнайтед" (38 пунктів) піднявся на четверте місце.

Реклама

У наступному турі "Арсенал" 31 січня на виїзді зіграє з "Лідсом", а "Манчестер Юнайтед" 1 лютого прийме "Фулгем".