Проспорт
27
1 хв

"Динамо" офіційно визначилося з майбутнім Шапаренка у клубі

Микола підписав нову угоду з "біло-синіми".

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Микола Шапаренко

Микола Шапаренко / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" подовжило контракт з українським півзахисником Миколою Шапаренком.

Нова угода 27-річного футболіста з "біло-синіми" розрахована на п'ять років, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Микола є вихованцем маріупольського "Іллічівця", а в червні 2015 року приєднався до "Динамо".

Після виступів за U-19 та U-21 він дебютував за першу команду "біло-синіх" у листопаді 2017 року в матчі УПЛ проти кропивницької "Зірки". Відтоді Микола став одним із ключових гравців "Динамо".

За 230 матчів у складі київського клубу Шапаренко забив 32 голи та віддав 41 результативну передачу.

Разом з "Динамо" він встиг стати дворазовим чемпіоном України, дворазовим володарем Кубка України та дворазовим володарем Суперкубка України.

Своєю грою Микола також заслужив місце в національній збірній України, за яку вже провів 48 матчів.

Додамо, що цієї зими "Динамо" також подовжило контракти із захисниками Денисом Поповим і Тарасом Михавком.

Також ми розповідали, що "Динамо" попрощалося з футболістом, який не зіграв за клуб жодного матчу.

Нагадаємо, на зимову паузу "Динамо" вирушило на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ з 9-очковим відставанням від лідерів чемпіонату – ЛНЗ і "Шахтаря". Також кияни вилетіли з Ліги конференцій, не зумівши пробитися до плейоф.

У першому матчі після зимової перерви підопічні Ігоря Костюка приймуть "Рух". Базова дата поєдинків 17-го туру УПЛ – 21 лютого 2026 року.

