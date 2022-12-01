Як вибрати біотуалет для квартири, будинку: корисні поради

Які бувають біотуалети, поради, як вибрати портативний біотуалет для квартири, будинку, читайте в матеріалі ТСН.ua

Внаслідок ракетних ударів Росії по інфраструктурі країни, ризики має і система каналізації. За відсутності світла та води можуть не працювати станції які перекачують нечистоти із мережі до відстійників. Багато українців замислюються над вибором біотуалетів для квартир, будинків. Портативні біотуалети можуть знадобитися на дачі та в поїздках.

Якщо не має каналізаційної системи, якщо вона не працює, не має можливості до неї під'єднатися, можна скористатися біотулетом

Які типи біотуалетів бувають, як вони працюють

Залежно від способу, яким чином обробляються відходи біотуалети поділяються на:

хімічні, або рідинні, де відходи переробляються рідкими побутовими хімічними засобами.

торф'яні, вони функціонують внаслідок компостування під дією торф'яних бактерій.

електричні, які під дією високої температури спалюють відходи до попелу або підсушують до компосту.

Конструкція всіх типів біотуалетів мало чим відрізняється. Більшість із них мають верхній та нижній бак. Нижній бак призначений для скидання і накопичення відходів життєдіяльності. У верхньому баку в залежності від виду і конструкції зберігаються сухі продукти для засипання фекалій або рідина для тих же цілей. Залежно від моделей туалети мають різні аксесуари.

Хімічні або рідинні типи біотуалетів можуть застосовуватися як у закритому приміщенні, так і на дачі. Якщо у квартирі немає проблем з підключенням до електричної мережі, доцільно використовувати електричні біотуалети. Вони можуть мати систему зливу та інші зручні функції. Але і вартість їх вище за інші типи туалетів.

Як працюють рідинні, хімічні біотуалети, чому вони підходять до квартири

Біотуалети хімічного типу складаються з місткості для збирання відходів та зливного боксу для санітарної рідини, розчину води з хімічним засобом.

Такий біотуалет є спеціальною конструкцією для збору відходів, один із резервуарів якої необхідно періодично спустошувати і викидати «перероблені» маси. Головна особливість такої моделі – автономність, високий ступінь герметичності та максимальне поглинання запахів.

Хімічні засоби, які використовуються для таких туалетів розщеплюють, дезінфікують відходи, усувають запахи. Як правило, кожен виробник вказує на сумісність конструкцій з тими чи іншими рідинами для очищення.

Для хімічних біотуалетів використовують формальдегідні (блакитного кольору) рідини, амонієві (зеленого кольору) та біологічні (з пробіотиками та натуральними ензимами).

Як користуватися рідинними, хімічними біотуалетами

Перед використанням резервуари наповнюються спеціальними очищальними рідинами. Рідина у верхньому баку відповідає за дезінфекцію та усунення запахів, у нижньому – за розщеплення відходів. Верхній резервуар заправляється водою. Як тільки резервуар із відходами заповнюється, його необхідно зняти, очистити та встановити назад у пристрій.

Серед усіх типів портативних туалетів хімічні туалети вважаються найгерметичнішими, вони найкраще борються зі запахами. Тому їх можна використовувати навіть у квартирах чи кімнатах людей похилого віку.

Рідинні туалети можуть бути переносними, з малою місткістю, або стаціонарними. Є навіть компактні варіанти, які можна взяти з собою в машину.

Як працює торф'яний чи компостний туалет

Це ідеальне рішення для дачного будинку. Такі типи туалетів переробляють відходи торф'яними бактеріями, отриманий компост можна використовувати як добрива для городу, клумби, саду.

Після використання біотуалету на конструкції натискається спеціальна ручка, внаслідок чого наповнювач торф'яний потрапляє в основний компостний бокс. Під дію торфових бактерій відходи компостуються.

Може використовувати як на вулиці, так і всередині приміщення. Якщо в приміщенні, то лише в окремій кімнаті, що добре вентилюється.

У квартирі торф'яний туалет використовується рідше тільки тому, що незручно спорожняти бак, що наповнився. Якщо на дачі вміст торф’яного туалету використовують для подальшого отримання компосту, то у квартирі його вміст просто нікуди утилізувати.

Звичайний торф не годиться для застосування в біотуалеті. Оскільки природний вміст мікроорганізмів занадто маленький для швидкого розпаду відходів, необхідно купувати спеціальні упаковування торфу, збагаченого живими бактеріями.

Принцип роботи електричного біотуалету

В наших реаліях відсутності електропостачання, це найменш слушний варіант, тому що його експлуатація передбачає обов’язкове підключення до електричної мережі. Крім того, при використанні в приміщенні повинна бути обладнана примусова вентиляція.

Електричні біотуалети переробляють продукти розпаду у вже готовий компост. У них нема потреби поділу фекальних мас на фракції. Всі вони потрапляють в спеціально підготовлену торф’яну суміш. Там за тим же принципом, що і в торф’яних біотуалетах відбувається розщеплення органіки. Однак процес тут набагато швидше через те, що підтримується оптимальна температура для життєдіяльності мікроорганізмів. За допомогою перемішування і висушування фекальні маси переробляються в повністю готовий компост. Його можна прямо з туалету викидати на землю.

Серед варіантів електричного туалету є й такі, де бак біотуалету розділений на дві частини. В одну надходять тільки рідкі відходи, в іншу тверді. Вони не змішуються один з одним. Висушені всередині туалету тверді відходи можуть бути використані для приготування компосту.

Серед недоліків такого типу туалетів не лише необхідність електричного струму, а й дорожнеча.

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