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Графіки відключень повертаються: що буде зі світлом в Україні 7 жовтня
У частині регіонів України 7 жовтня запроваджують графіки відключення світла.
У деяких областях України 7 жовтня протягом всієї доби діятимуть обмеження електропостачання.
Про це повідомила Національна енергетична компанія «Укренерго».
Згідно з оприлюдненою інформацією, обмеження діятимуть від 00:00 до 23:59:
Для промисловості та бізнесу застосовуватимуть графіки обмеження потужності.
Для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги.
Обмеження запроваджують через наслідки російських обстрілів енергооб’єктів.
В «Укренерго» попереджають, що ситуація може змінюватися, тому радять стежити за оновленнями на сторінках своїх обленерго та ощадливо використовувати світло, коли воно є.
Відключення світла в Україні — останні новини
Нагадаємо, у Києві 6 жовтня запровадили стабілізаційні відключення електроенергії за графіками. Відповідну команду надала НЕК «Укренерго».
Раніше в «Укренерго» повідомили, що 6 жовтня погодинні відключення електроенергії застосовуватимуть у частині регіонів України. Обмеження мають діяти від 15:00 до кінця доби.