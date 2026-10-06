Графіки відключень повертаються: що буде зі світлом в Україні 7 жовтня

Графіки відключень

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У деяких областях України 7 жовтня протягом всієї доби діятимуть обмеження електропостачання.

Про це повідомила Національна енергетична компанія «Укренерго».

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Згідно з оприлюдненою інформацією, обмеження діятимуть від 00:00 до 23:59:

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Для промисловості та бізнесу застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

Для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Обмеження запроваджують через наслідки російських обстрілів енергооб’єктів.

Відключення світла 7 жовтня / © Укренерго

В «Укренерго» попереджають, що ситуація може змінюватися, тому радять стежити за оновленнями на сторінках своїх обленерго та ощадливо використовувати світло, коли воно є.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Києві 6 жовтня запровадили стабілізаційні відключення електроенергії за графіками. Відповідну команду надала НЕК «Укренерго».

Раніше в «Укренерго» повідомили, що 6 жовтня погодинні відключення електроенергії застосовуватимуть у частині регіонів України. Обмеження мають діяти від 15:00 до кінця доби.

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