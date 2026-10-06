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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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2032
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Графіки відключень повертаються: що буде зі світлом в Україні 7 жовтня

У частині регіонів України 7 жовтня запроваджують графіки відключення світла.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Графіки відключень

Графіки відключень

У деяких областях України 7 жовтня протягом всієї доби діятимуть обмеження електропостачання.

Про це повідомила Національна енергетична компанія «Укренерго».

Згідно з оприлюдненою інформацією, обмеження діятимуть від 00:00 до 23:59:

  • Для промисловості та бізнесу застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

  • Для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Обмеження запроваджують через наслідки російських обстрілів енергооб’єктів.

Відключення світла 7 жовтня / © Укренерго

Відключення світла 7 жовтня / © Укренерго

В «Укренерго» попереджають, що ситуація може змінюватися, тому радять стежити за оновленнями на сторінках своїх обленерго та ощадливо використовувати світло, коли воно є.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Києві 6 жовтня запровадили стабілізаційні відключення електроенергії за графіками. Відповідну команду надала НЕК «Укренерго».

Раніше в «Укренерго» повідомили, що 6 жовтня погодинні відключення електроенергії застосовуватимуть у частині регіонів України. Обмеження мають діяти від 15:00 до кінця доби.

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