Блекаут накрив частину великого обласного центру України: що трапилось

Відключення світла / © ТСН

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В Одесі 5 жовтня сталася аварія на електромережах, через що три райони міста тимчасово залишилися без світла. Енергетики намагаються відновити електропостачання якнайшвидше.

Про це повідомили в «ДТЕК Одеські електромережі».

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Вранці 5 жовтня на обладнанні сталася аварійна ситуація, через яку тимчасово без електропостачання опинилися мешканці частини Київського, Приморського та Хаджибейського районів Одеси.

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Після завершення повітряної тривоги фахівці проведуть огляд обладнання та розпочнуть необхідні ремонтні роботи, щоб якомога швидше відновити електропостачання в оселях.

Згодом в компанії поінформуували, що енергетики вже оглядають обладнання, аби якнайшвидше розпочати ремонт.

До слова, 4 вересня у Києві та передмісті ввечері сталися перебої з електропостачанням і стрибки напруги. Зокрема, світло зникло у ТРЦ Lavina Mall, Святошинському районі столиці, а також у Броварах.

Того ж дня на Полтавщині внаслідок ворожого удару дроном по енергооб’єкту без світла залишилися близько 22 тис. абонентів. Постраждалих не було. Аварійні бригади працювали над відновленням електропостачання.

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