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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
147
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1 хв

Блекаут накрив частину великого обласного центру України: що трапилось

Без електропостачання в понеділок опинилися мешканці трьох районів міста.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

В Одесі 5 жовтня сталася аварія на електромережах, через що три райони міста тимчасово залишилися без світла. Енергетики намагаються відновити електропостачання якнайшвидше.

Про це повідомили в «ДТЕК Одеські електромережі».

Вранці 5 жовтня на обладнанні сталася аварійна ситуація, через яку тимчасово без електропостачання опинилися мешканці частини Київського, Приморського та Хаджибейського районів Одеси.

Після завершення повітряної тривоги фахівці проведуть огляд обладнання та розпочнуть необхідні ремонтні роботи, щоб якомога швидше відновити електропостачання в оселях.

Згодом в компанії поінформуували, що енергетики вже оглядають обладнання, аби якнайшвидше розпочати ремонт.

До слова, 4 вересня у Києві та передмісті ввечері сталися перебої з електропостачанням і стрибки напруги. Зокрема, світло зникло у ТРЦ Lavina Mall, Святошинському районі столиці, а також у Броварах.

Того ж дня на Полтавщині внаслідок ворожого удару дроном по енергооб’єкту без світла залишилися близько 22 тис. абонентів. Постраждалих не було. Аварійні бригади працювали над відновленням електропостачання.

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