Військові ТЦК потрапили у ДТП у Кам’янському: що сталося з мотоциклістом

ДТП / © Getty Images

Реклама

У місті Кам’янське Дніпропетровської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомили в Дніпровському обласному ТЦК та СП у Facebook у відповідь на інформацію, що поширилася в соціальних мережах.

Реклама

За попередніми даними, аварія сталася внаслідок порушення Правил дорожнього руху. У військкоматі окремо підкреслили, що інцидент жодним чином не пов’язаний із проведенням заходів з мобілізації.

Реклама

«Повідомляємо, що ДТП за участю військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки не пов’язана із заходами з мобілізації. Попередньо, аварія сталася внаслідок порушення Правил дорожнього руху», — наголосили у ТЦК.

Унаслідок ДТП постраждав мотоцикліст. Його каретою швидкої медичної допомоги доправили до лікувального закладу.

Наразі на місці події працюють представники Національної поліції України, які з’ясовують усі обставини аварії та нададуть їй правову оцінку.

Нагадаємо, в Одеській області 3 вересня сталася резонансна аварія за участю працівника ТЦК та СП. Водій збив дворічного хлопчика та втік з місця події. Постраждалу дитину госпіталізували.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів