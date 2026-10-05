Виграли $50 млн і перетворили маєток на звалище: як мільйони зруйнували родину

Як родина виграла гроші і перетворила дім на звалище / © Associated Press

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Великий статок чи омріяний джекпот нерідко стають випробуванням, яке під силу пройти не кожному. У Мережі з’явилися дві повчальні історії про те, як раптові мільйони доларів замість щастя принесли людям розкол у родині та кардинальну зміну життя.

Про це розповідає Daily Mail.

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Подружжя після виграшу 50 млн доларів дійшло до руйнування родини

Перша історія трапилася з літнім подружжям, яке виросло у страшних злиднях у маленькому містечку. Отримавши запаморочливий виграш у розмірі 50 мільйонів доларів, чоловік і жінка вирішили ні в чому собі не відмовляти: придбали розкішні автомобілі, регулярно їздили відпочивати та звели один із найбільших маєтків у місті площею 930 квадратних метрів із власним кінотеатром та боулінгом.

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Про це розповів давній приятель їхнього онука:

«Зрештою, вони придбали один із найбільших будинків у місті й кілька розкішніших автомобілів — хоча й без надмірностей, — а також їздили у відпустки. Вони жили так розкішно, як і можна було очікувати», — розповідає чоловік.

Проте згодом величезний маєток перетворився на справжній жах. Подружжя почало скуповувати та стягувати до будинку все підряд. Поступово вони заповнили весь простір горами мотлоху, ювелірних виробів, витворів мистецтва та звичайного сміття.

«Зрештою, будинок був завалений мотлохом аж до стелі. Усе — від коштовностей і витворів мистецтва до дрібничок і сміття — було розкидано буквально всюди. Я ще ніколи не бачив такого гарного будинку в такому стані. Гадаю, виграш джекпоту перетворює людей на патологічних накопичувачів, коли насправді немає на що витратити ці гроші», — каже очевидець.

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Те, що пара тягнула все додому, потім призвело до ворожнечі у сім’ї. Сварки точилися щодо заповіту та потреби перебирати велику кількість майна після смерті господарів. Чоловік додав, що це знищило родину.

Пізніше маєток продали новим власникам, але житло було в настільки занедбаному стані, що потребувало капітальної реконструкції.

«Його довелося повністю відремонтувати, що обійшлося в 1,5 мільйона доларів», — додав він.

Інший випадок трапився з чоловіком, який зірвав джекпот у розмірі 5 мільйонів доларів. Спершу переможець запевняв колег, що не збирається кидати роботу, адже така сума не здавалася йому нескінченною. Він закрив усі борги, придбав дружині омріяну автівку та влаштував родині розкішну тритижневу відпустку — вони двічі поїхали до Діснейленду.

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Після місяця відпочинку чоловік повернувся до роботи. Але протримався він вкрай недовго. Про його несподіване зникнення розповів колишній колега:

«Десь на четвертий день ми стояли і спілкувалися. Він дивився кудись у далечінь порожнім поглядом і просто сказав уголос — ніби не комусь конкретно, а може, й самому собі: „Якого біса я тут роблю?“ Встав і вийшов. Більше я його не бачив», — додав колега.

Скасований джекпот ледь не обернувся трагедією

Нагадаємо, 76-річний британець Джон Райдінг пережив серцевий напад і госпіталізацію через те, що онлайн-казино скасувало його виграш у розмірі майже 377 тисяч доларів.

Спершу компанія підтвердила джекпот, і кошти з’явилися на рахунку гравця, однак наступного дня нарахування анулювали, залишивши чоловіку лише 15,40 фунта та заблокувавши доступ до акаунта. Райдінг закликав букмекерів вшанувати його виграш і діяти за правилами моралі, а не ігнорувати ситуацію.

У компанії висловили жаль через погіршення здоров’я клієнта та пояснили інцидент технічним збоєм під час гри Jackpot Drop, через який на баланси гравців тимчасово зараховувалися некоректні суми. Водночас юристи зазначають, що подібні випадки скасування виплат під приводом помилок платформи не поодинокі, тому зараз розглядається можливість подання колективного позову проти букмекера.

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