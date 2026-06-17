Переможець лотереї не забирає джекпот уже понад рік: сума вражає

Лотерея / © pixabay.com

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В Австралії вже понад рік не можуть знайти людину, яка виграла один із найбільших джекпотів в історії країни. Переможець лотереї досі не звернувся по свій приз у розмірі 100 млн австралійських доларів (приблизно 70 млн доларів США).

Про це повідомляє BILD.

Щасливий квиток був придбаний у невеликому газетному кіоску та інтернет-кафе в одному з передмість Сіднея. Після розіграшу власники закладу очікували, що новоспечений мільйонер незабаром з’явиться за виграшем. Однак минали дні, тижні та місяці, а переможець так і не дав про себе знати.

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За даними оператора лотереї, така ситуація стала безпрецедентною. Раніше джекпот у 100 мільйонів австралійських доларів розігрувався сім разів, але ще ніколи власник виграшного квитка не зникав на такий тривалий термін.

Наразі ніхто не знає, кому належить квиток. Через це в країні будують різні припущення. Одні вважають, що переможець просто не перевірив результати розіграшу. Інші не виключають, що квиток міг купити турист, який уже покинув Австралію, або ж документ із виграшною комбінацією був загублений.

Щоб уникнути шахрайства, організатори не розголошують усіх деталей виграшного квитка. Водночас вони зберігають інформацію, яка дозволить справжньому власнику підтвердити право на джекпот.

Скільки гроші можуть чекати господаря?

Виграш не зберігатиметься безкінечно. За правилами лотереї, звернутися по приз можна протягом семи років із дати розіграшу. Після завершення цього терміну право на отримання коштів буде втрачено.

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Для порівняння, найбільший лотерейний виграш в історії Австралії становив 200 млн австралійських доларів, а шанси зірвати такий джекпот оцінювалися як один до 134 млн.

Нагадаємо, американець знайшов у кишені старих штанів лотерейний білет на 5,9 млн доларів за 8 днів до кінця терміну.

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