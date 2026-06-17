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Победитель лотереи не забирает джекпот уже больше года: сумма впечатляет
Уже больше года не могут найти победителя лотереи, выигравшего 100 миллионов австралийских долларов. Джекпот до сих пор остается невостребованным.
В Австралии уже больше года не могут найти человека, выигравшего один из самых больших джекпотов в истории страны. Победитель лотереи до сих пор не обратился за своим призом в размере 100 млн австралийских долларов (примерно 70 млн долларов США).
Об этом сообщает BILD.
Счастливый билет был приобретен в небольшом газетном киоске и интернет-кафе в одном из пригородов Сиднея. После розыгрыша владельцы заведения ожидали, что новоиспеченный миллионер в скором времени появится за выигрышем. Однако проходили дни, недели и месяцы, а победитель так и не дал о себе знать.
По данным оператора лотереи, подобная ситуация стала беспрецедентной. Ранее джекпот в 100 миллионов австралийских долларов разыгрывался семь раз, но никогда владелец выигрышного билета не исчезал на столь длительный срок.
Пока никто не знает, кому принадлежит билет. Поэтому в стране строят разные предположения. Одни считают, что победитель просто не проверил результаты розыгрыша. Другие не исключают, что билет мог купить турист, уже покинувший Австралию, или документ с выигрышной комбинацией был утерян.
Чтобы избежать мошенничества, организаторы не разглашают всех деталей выигрышного билета. В то же время, они хранят информацию, которая позволит настоящему владельцу подтвердить право на джекпот.
Сколько деньги могут ждать хозяина?
Выигрыш не будет сохраняться бесконечно. По правилам лотереи, обратиться за призом можно в течение семи лет с даты розыгрыша. По истечении этого срока право на получение средств будет утрачено.
Для сравнения, самый большой лотерейный выигрыш в истории Австралии составил 200 млн австралийских долларов, а шансы сорвать такой джекпот оценивались как один до 134 млн. долларов.
Напомним, американец нашел в кармане старых штанов лотерейный билет на 5,9 млн долларов за 8 дней до конца срока.