Украинка выиграла большие деньги в лотерею и скрыла это от родных: какую сумму получила

Жительница Ровненской области выиграла в лотерею 300 тысяч гривен, купив билет за 35 гривен. Несмотря на значительный выигрыш, она решила держать свой успех в тайне и не рассказывать о деньгах даже самым близким родственникам.

Выигрыш принес конкурс, который состоялся 17 мая, сообщил «Обозреватель». Победительница отметила, что участвует в розыгрышах уже давно, но покупает билеты нерегулярно, а только по зову момента.

В этот раз она приобрела счастливый билет спонтанно, когда зашла в супермаркет по своим делам. Для женщины это не первый большой выигрыш в жизни, однако деталей предыдущего успеха она уже не помнит.

«Если где-то около точки продажи, то могу приобрести билеты. Пришла, купила и все», — отметила победительница.

Когда у жительницы Ровненской области спросили, на что она потратит выигранные 300 000 гривен, женщина отказалась делиться планами, озвучив собственную жизненную позицию: «Тише едешь — дальше будешь».

Напомним, в США мужчина нашел в кармане старых штанов лотерейный билет на 5,9 миллиона долларов за восемь дней до конца срока.

Кстати, исследователи выяснили, что более 40% взрослых людей до сих пор полагаются на различные ритуалы и приметы, чтобы предотвратить неудачу или получить дополнительную уверенность. Среди самых популярных методов привлечения фортуны остаются скрещивание пальцев, стук по дереву и даже использование специальной «счастливой» одежды.

