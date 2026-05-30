Логово "людей-ящериц": самый загадочный аэропорт США открывает для туристов свои подземные тоннели

Аэропорт Денвера Фото: Mack Male from Edmonton, AB, Canada — Denver International Airport, CC BY-SA 2.0 / © wikimedia.org

Один из самых популярных аэропортов США планирует превратить свои жуткие подземные багажные лабиринты в пешеходные дорожки для путешественников, отказавшись от привычной системы подземных поездов.

О деталях масштабного инфраструктурного проекта, окутанного городскими легендами, сообщает британское издание Daily Star.

Тайны подземелья: бункеры и рептилоиды

Международный аэропорт Денвера всегда привлекал внимание конспирологов. Его открытие в 1995 году задержалось более чем на год, а бюджет превысил миллиарды долларов. С тех пор интернет-детективы неустанно ищут скрытое содержание в апокалиптических фресках на стенах терминала, а также в жуткой статуе «Блюцифера» — гигантского синего мустанга с светящимися красными глазами, словно охраняющими вход.

Однако больше всего слухов всегда шло вокруг разветвленной сети подземных тоннелей. Сторонники теорий заговора утверждали, что там расположены тайные военные базы, бункеры на случай Судного дня и даже целые поселения людей-ящериц.

Теперь руководство аэропорта решило сыграть на этих легендах. Мэр Денвера Майк Джонстон во время обсуждения проекта иронически отметил: «Возможно, во время прогулки путешественники наконец-то смогут поближе рассмотреть подземные тоннели и самостоятельно решить, что является фактом, а что выдумкой».

Детали реконструкции за $700 миллионов

Согласно плану, пассажиры смогут свободно гулять под землей между вестибюлями A, B и C, вместо того чтобы толпиться в вагонах подземного поезда.

Строительство пешеходных зон является частью масштабного плана расширения Vision 100, призванного справиться со стремительным ростом пассажиропотока.

Работы должны начаться в 2027 году.

Стоимость проекта оценивается от 300 до 700 миллионов долларов.

Генеральный директор аэропорта Фил Вашингтон заверил местных жителей, что на реконструкцию не потратят ни одного цента по налогам — проект полностью профинансируется за счет доходов самого аэропорта.

Новость вызвала большой ажиотаж в соцсетях. Пока одни пользователи шутят, что пассажирам «следует приготовиться к битве с людьми-ящерицами» по дороге на рейс, частые путешественники вздохают с облегчением: они годами просили создать пешеходную альтернативу переполненным поездам.

