На МКС зафиксировали опасную утечку воздуха: возможна срочная эвакуация экипажа - Daily Mail

Международная космическая станция

На Международной космической станции (МКС) снова зафиксировали утечку воздуха из российского модуля, которая создает риск серьезной аварии и может заставить астронавтов экстренно покинуть орбитальную станцию.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на NASA.

По данным издания, утечка была обнаружена 1 мая в российском модуле, который имеет проблемы с герметичностью еще с 2019 года. Ежедневно из-за повреждения в открытый космос выходит около одного фунта воздуха — примерно столько весит буханка хлеба.

В NASA заявили, что поврежденный модуль пока поддерживается под пониженным давлением, а при необходимости его могут временно повышать. При этом агентство отмечает, что непосредственной угрозы для экипажа пока нет, а работа станции продолжается в штатном режиме.

Риск «катастрофического сбоя»

В то же время Daily Mail отмечает, что проблема стала настолько серьезной, что NASA включило ее в перечень самых больших рисков для МКС. По информации издания, во время внутренних совещаний американского космического агентства уже обсуждали возможность «катастрофического сбоя».

Сейчас на борту станции находятся семь человек: трое астронавтов NASA, один представитель Европейского космического агентства и трое российских космонавтов.

В случае ухудшения ситуации экипаж может быть вынужден срочно эвакуироваться на Землю с помощью пристыкованных кораблей «Союз» и Crew Dragon.

Как может проходить аварийная эвакуация

По информации Daily Mail, NASA уже придерживается протоколов экстренного реагирования на случай быстрой потери давления.

В случае критической ситуации по всей станции автоматически сработает сигнализация, после чего астронавты должны собраться в безопасной зоне и оценить уровень угрозы.

После этого экипаж начнет изолировать отдельные модули путем закрытия герметичных люков, чтобы определить место утечки. Для поиска трещин используют специальное ультразвуковое оборудование.

Временно проблему могут пытаться устранить с помощью аварийных заплаток и герметиков, однако в худшем сценарии экипажу придется полностью покинуть станцию.

Проблема длится более шести лет

Первые признаки утечки на МКС зафиксировали еще в сентябре 2019 года в переходном тоннеле PrK, который соединяет стыковочный порт с российским сервисным модулем «Звезда».

Впоследствии специалисты обнаружили в конструкции серию микроскопических трещин. Несмотря на многочисленные попытки ремонта, ситуация постепенно ухудшалась.

К 2024 году уровень утечки воздуха фактически удвоился, после чего NASA назвало проблему одной из самых серьезных угроз безопасности станции.

В 2025 году агентство сообщало об успешном ремонте и стабилизации ситуации, а в начале 2026 года даже заявило о достижении «стабильной конфигурации». Однако новая утечка свидетельствует о том, что проблема так и не была окончательно устранена.

Как долго еще будет работать МКС

Сейчас завершение работы МКС запланировано на 2030 год. После этого станцию планируют свести с орбиты и затопить в южной части Тихого океана.

Впрочем, NASA и Конгресс США рассматривают возможность продления эксплуатации станции до 2032 года или даже дольше — до момента запуска полноценных коммерческих орбитальных платформ.

