Скандал между Украиной и Польшей через УПА: в МИД сделали заявление

Георгий Тихий / © МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины выразило сожаление из-за острой реакции Польши на то, что одному из наших военных подразделений дали имя героев УПА. В МИДе заверили, что украинские бойцы никак не хотели обидеть поляков.

Об этом в ответе журналистам сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий, передает ТСН.ua.

Скандал между Польшей и Украиной — какова позиция МИД.

Дипломат отметил, что такая реакция Варшавы идет вразрез с тем, как позитивно развивались отношения в последние полтора года. За это время страны начали возобновлять поиски и эксгумации захоронений. Также был создан Конгресс историков для решения сложных вопросов.

«Дискуссия по прошлому должна быть профессиональной и базироваться на достоверных источниках. Наша история подтверждает, что от споров украинцев и поляков выигрывает только Москва», — отметил Георгий Тихий.

Спикер МИД объяснил мотивацию украинских военнослужащих, защищающих от российской агрессии всю Европу, и подчеркнул, какое именно значение они вкладывают в символику прошлого.

«Инициируя присвоение почетного звания для своего подразделения наши воины точно не преследовали цель оскорбить дружеский польский народ. Для них борьба УПА символизирует исключительно противостояние имперской политике Москвы — и ни в коем случае не направлена против поляков», — заявил представитель ведомства.

В МИД напомнили, что в истории Украины и Польши есть разные страницы. Во время Второй мировой войны были трагедии и преступления против мирных людей с обеих сторон. В то же время у украинцев и поляков есть и примеры успешной совместной борьбы против Москвы — например, битва под Оршей, Чудо на Висле или совместная атака повстанцев на советское НКВД в Грубешове.

Георгий Тихий заверил, что Украина конструктивно реагирует на польские запросы по эксгумациям и готова продолжать выстраивать диалог без лишних эмоций.

«Не можем разрешить ссорам из-за прошлого взорвать наше сопротивление общему врагу сейчас, когда Украина при поддержке Польши сдерживает российскую агрессию. Мы благодарны Польше и Польскому народу, которые с первых минут этой непровоцированной и преступной войны поддерживают Украину», — подытожил представитель МИД.

Напомним, в Польше вызвало возмущение решение Владимира Зеленского присвоить наименование в честь Героев УПА элитному подразделению Сил специальных операций. В частности, Зеленского хотят лишить высшей польской награды.

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал в соцсети X на скандал из-за присвоения элитному подразделению украинских ССО имени Героев УПА. Он призвал президентов Украины и Польши не ссориться из-за истории, ведь от таких споров выигрывает третья сторона.

