Ученые раскрыли тайну самых редких землетрясений: где они возникают

Землетрясение / © Associated Press

Реклама

Ученые из Университета Юты доказали, что уникальное землетрясение 1979 года под городом Рендольф действительно произошло на аномальной глубине — 90 километров под землей. Это исследование подтвердило существование нового, редкого типа подземных толчков, ранее считавшихся геологически невозможными так глубоко в мантии планеты.

Об этом сообщает Earth.

Отмечается, что первым эту аномалию зафиксировал молодой постдокторант Джордж Зандт после землетрясения магнитудой 3,8, которое произошло 24 февраля 1979 года. Однако его выводы оставались незамеченными почти полвека. Исследователи с помощью современных методов повторно проанализировали данные сейсмических волн и подтвердили точность расчетов Зандта.

Реклама

В общей сложности ученые обнаружили девять подобных случаев, включая землетрясение магнитудой 4,1, которое зафиксировали 10 сентября 2025 года вблизи Мейзера на глубине 68 километров. Сейчас эти явления официально классифицируют как «землетрясения континентальной мантии» (КММ).

Особенность состоит в том, что на глубине более 70 километров при экстремальном давлении и температуре свыше 700 градусов Цельсия горная порода обычно не ломается, а деформируется под влиянием тектонических процессов.

Такие землетрясения возникают из-за того, что жесткая подземная плита (Вайомингский кратон) сталкивается с горячей мантией, которая вокруг нее движется. Это создает сильное напряжение, от чего и происходят толчки. Эти глубокие землетрясения происходят сами по себе — без предварительных или повторных толчков, а из-за огромной глубины люди на поверхности их вообще не чувствуют.

Ученые отмечают, что выявленная закономерность усложняет традиционную оценку сейсмической опасности. Поскольку для таких явлений нет видимых поверхностных разломов для картографирования и невозможно установить предел их максимальной силы. Авторы исследования привели точные цитаты ученых, объясняющих природу и важность открытия.

Реклама

Глубокая глубина объясняет, почему люди на поверхности этого не чувствовали. Я провел некоторые другие анализы, которые убедили меня в реальности существования большой глубины, но трудно было убедить других в чрезвычайно аномальном землетрясении в мантии, происходящем в регионе, где его не должно быть», — прокомментировал свои первые выводы в 1979 году Джордж Зандт.

Описывая свойства породы в верхней мантии и специфику новых сейсмических явлений, руководитель исследования Кит Копер отметил, что в масштабах миллионов лет она ведет себя подобно мягкой ириске, которая постепенно растягивается и течет под действием времени.

Это своего рода загадка с точки зрения фундаментальной физики. Как вообще такое может происходить? Еще одна причина, почему это важно, заключается в том, что мы не имеем представления, насколько велики они могут быть. Посредством землетрясений в земной коре мы можем измерить, каким, по нашему мнению, будет их максимальный размер. Мы измеряем разломы, которые можно нанести на карту вблизи поверхности. Мы можем измерить длину сегмента разлома, и это подсказывает нам, насколько велик он может быть, что помогает нам оценить сейсмическую опасность», — добавил профессор Копер.

Напомним, в ночь на 12 мая в Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 1,7 балла.

Реклама

Новости партнеров