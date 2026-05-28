Какой праздник 29 мая 2026 года / © ТСН

Реклама

29 мая 2026 года — пятница. 1555-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

29 мая верующие празднуют День памяти святой преподобной мученицы Теодосии, девы / © pexels.com

Завтра, 29 мая, верующие празднуют День памяти святой преподобной мученицы Теодосии, девы. Она происходила из благочестивой семьи и с юности посвятила себя Богу, избрав путь девства и молитвы. За исповедание христианства была подвергнута жестоким пыткам и в конце концов приняла мученическую смерть, не отрекшись от веры. Ее память в церковной традиции связывают с примером духовной стойкости, чистоты и верности христианским идеалам.

29 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день здоровья пищеварительной системы / © unsplash.com

29 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день здоровья пищеварительной системы. Его цель — привлечь внимание к профилактике и лечению заболеваний пищеварительной системы: желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы. Каждый год выбирается отдельная тема — например, питание, микрофлора кишечника или профилактика хронических болезней. Главный смысл праздника — напомнить, что здоровье пищеварительной системы напрямую влияет на иммунитет, энергию и общее благосостояние человека.

Реклама

29 мая Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций / © unsplash.com

Также 29 мая Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Его ввела ООН в 2002 году, чтобы почтить всех военных, полицейских и гражданских, участвующих в миротворческих миссиях по всему миру. Дата выбрана не случайно — именно 29 мая 1948 года началась первая миротворческая миссия ООН на Ближнем Востоке.

29 мая Международный день Эвереста / © unsplash.com

А еще 29 мая Международный день Эвереста. Он посвящен высшей горе мира — Эвересту (Джомолунгми), а также историческому покорению вершины, впервые состоявшемуся 29 мая 1953 года, когда новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп Тенцинг Норгей достигли вершины. Сегодня Эверест — не только символ рекорда высоты, но и напоминание о пределах человеческих возможностей и ответственности перед природой.

Новости партнеров