Какой завтра, 29 мая, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 29 мая, Всемирный день здоровья пищеварительной системы. Верующие чтят память святой преподобной мученицы Теодосии, девы. До Нового года осталось 217 дней.
29 мая 2026 года — пятница. 1555-й день войны в Украине.
Завтра, 29 мая, верующие празднуют День памяти святой преподобной мученицы Теодосии, девы. Она происходила из благочестивой семьи и с юности посвятила себя Богу, избрав путь девства и молитвы. За исповедание христианства была подвергнута жестоким пыткам и в конце концов приняла мученическую смерть, не отрекшись от веры. Ее память в церковной традиции связывают с примером духовной стойкости, чистоты и верности христианским идеалам.
29 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день здоровья пищеварительной системы. Его цель — привлечь внимание к профилактике и лечению заболеваний пищеварительной системы: желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы. Каждый год выбирается отдельная тема — например, питание, микрофлора кишечника или профилактика хронических болезней. Главный смысл праздника — напомнить, что здоровье пищеварительной системы напрямую влияет на иммунитет, энергию и общее благосостояние человека.
Также 29 мая Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Его ввела ООН в 2002 году, чтобы почтить всех военных, полицейских и гражданских, участвующих в миротворческих миссиях по всему миру. Дата выбрана не случайно — именно 29 мая 1948 года началась первая миротворческая миссия ООН на Ближнем Востоке.
А еще 29 мая Международный день Эвереста. Он посвящен высшей горе мира — Эвересту (Джомолунгми), а также историческому покорению вершины, впервые состоявшемуся 29 мая 1953 года, когда новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп Тенцинг Норгей достигли вершины. Сегодня Эверест — не только символ рекорда высоты, но и напоминание о пределах человеческих возможностей и ответственности перед природой.