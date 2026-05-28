Чиновникам могут поднять зарплаты на 50%: кто получит больше всего

В Украине должностным лицам государственных органов и местного самоуправления могут разрешить получать доплаты до 50% от зарплаты. Прибавки планируют выплачивать за участие в международных проектах и работе с грантами.

Об этом пишет издание «Эксперт».

Соответствующий законопроект №10284 27 мая поддержали 243 народных депутата.

Документ разрешает устанавливать чиновникам доплаты за счет международной технической помощи, грантов Евросоюза, правительств и муниципалитетов других государств.

Речь идет о работниках, которые занимаются проектами трансграничного сотрудничества, работают с международными партнерами или готовят заявки на грантовое финансирование.

Закон также разрешает госорганам и общинам привлекать новых специалистов со знанием иностранных языков и навыками проектного менеджмента.

Размер надбавки может составлять до 50% от средней зарплаты должностного лица. В то же время финансирование таких выплат будет осуществляться не из государственного бюджета, а за счет международных грантов и донорских программ.

Порядок начисления и выплаты доплат будет отдельно определять Кабинет министров.

