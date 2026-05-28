Чиновникам могут поднять зарплаты на 50%: кто получит больше всего
Финансирование таких выплат будет осуществляться не из государственного бюджета, а за счет международных грантов и донорских программ.
В Украине должностным лицам государственных органов и местного самоуправления могут разрешить получать доплаты до 50% от зарплаты. Прибавки планируют выплачивать за участие в международных проектах и работе с грантами.
Об этом пишет издание «Эксперт».
Соответствующий законопроект №10284 27 мая поддержали 243 народных депутата.
Документ разрешает устанавливать чиновникам доплаты за счет международной технической помощи, грантов Евросоюза, правительств и муниципалитетов других государств.
Речь идет о работниках, которые занимаются проектами трансграничного сотрудничества, работают с международными партнерами или готовят заявки на грантовое финансирование.
Закон также разрешает госорганам и общинам привлекать новых специалистов со знанием иностранных языков и навыками проектного менеджмента.
Размер надбавки может составлять до 50% от средней зарплаты должностного лица. В то же время финансирование таких выплат будет осуществляться не из государственного бюджета, а за счет международных грантов и донорских программ.
Порядок начисления и выплаты доплат будет отдельно определять Кабинет министров.
Украинцам могут существенно повысить социальные стандарты: прожиточный минимум предлагают увеличить более чем в три раза. Инициатива предусматривает также рост пенсий и минимальную зарплату.
НБУ прогнозирует, что зарплаты в Украине продолжат расти, а уровень безработицы будет постепенно снижаться на фоне структурных изменений на рынке труда и дефицита квалифицированных работников.
«В условиях возобновления экономической активности рынок труда потребует значительного количества работников. Высокий спрос на рабочую силу будет способствовать сокращению безработицы и будет поддерживать увеличение зарплат», — говорится в сообщении ведомства.