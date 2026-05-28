Путин отступает, а потери РФ достигают сотен тысяч: сенсационное заявление руководителя разведки Британии
Энн Кист-Батлер заявила, что Владимир Путин «отступает на поле боя» в Украине.
Британская разведка впервые официально озвучила собственную оценку потерь России в войне против Украины. Руководительница GCHQ Энн Кист-Батлер заявила о сотнях тысяч погибших оккупантов и отступлении Кремля. В то же время она отметила, что РФ резко усиливает тайную гибридную активность против Европы
Об этом сообщило The Guardian.
Кист-Батлер заявила во время лекции 27 мая, что президент России Владимир Путин «отступает на поле боя» в Украине, а «почти полмиллиона российских солдат» погибли с начала войны.
Таким образом, британская сторона впервые на уровне высокопоставленного чиновника официально озвучила оценку потерь России за пять лет полномасштабной агрессии против Украины.
Во время первой ежегодной лекции GCHQ Кист-Батлер отметила, что «Россия наращивает свою ежедневную гибридную активность против Великобритании и Европы», направляя атаки на подводную инфраструктуру, киберпространство, а также на «объекты критической инфраструктуры, демократические процессы, цепи поставок и общественное доверие».
«Но позвольте мне четко заявить: перед лицом такой агрессии и хаоса GCHQ неутомимо работает вместе с партнерами в сфере разведки и обороны, чтобы ослабить и уменьшить российскую угрозу», — подчеркнула Кист-Батлер.
По словам главы спецслужбы, Великобритания также «срывает попытки России контрабандой ввозить западные технологии; отражает ее кибератаки и противодействует безрассудным попыткам саботажа и покушений».
Она привела пример с посылками DHL, в которых были спрятаны зажигательные устройства. Одна из посылок загорелась в Лейпциге в Германии, другая — на складе в Бирмингеме после авиаперевозки с материковой Европы.
Отдельно Кист-Батлер обратила внимание на развитие искусственного интеллекта, назвав его «неудержимой силой с огромными возможностями», но одновременно и «силой, несущей риски».
«Не стоит сомневаться: когда речь идет о технологиях и данных, окно возможностей для Великобритании и наших союзников оставаться впереди стремительно сужается», — заявила она.
Напомним, из-за значительных потерь на поле боя и затягивания войны РФ сталкивается с серьезными проблемами. Как сообщает ISW, в Кремле идут дебаты о проведении очередной принудительной мобилизации, о подготовке которой заявляет и украинская разведка. Любая принудительная мобилизация в России сейчас будет крайне непопулярной, а проблемы с обучением и администрированием только ухудшат качество личного состава, что уже негативно повлияло даже на эффективность элитных российских подразделений БпЛА.