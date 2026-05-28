Путін відступає, а втрати РФ сягають сотень тисяч: сенсаційна заява очільниці розвідки Британії

Втрати РФ на фронті

Британська розвідка вперше офіційно озвучила власну оцінку втрат Росії у війні проти України. Очільниця GCHQ Енн Кіст-Батлер заявила про сотні тисяч загиблих окупантів та відступ Кремля. Водночас вона зазначила, що РФ різко посилює таємну гібридну активність проти Європи

Про це повідомило The Guardian.

Кіст-Батлер заявила під час лекції 27 травня, що президент Росії Володимир Путін «відступає на полі бою» в Україні, а «майже пів мільйона російських солдатів» загинули від початку війни.

Таким чином, британська сторона вперше на рівні високопосадовця офіційно озвучила оцінку втрат Росії за п’ять років повномасштабної агресії проти України.

Під час першої щорічної лекції GCHQ Кіст-Батлер наголосила, що «Росія нарощує свою щоденну гібридну активність проти Великої Британії та Європи», спрямовуючи атаки на підводну інфраструктуру, кіберпростір, а також на «об’єкти критичної інфраструктури, демократичні процеси, ланцюги постачання та суспільну довіру».

«Але дозвольте мені чітко заявити: перед обличчям такої агресії та хаосу GCHQ невтомно працює разом із партнерами у сфері розвідки та оборони, щоб послабити й зменшити російську загрозу», — наголосила Кіст-Батлер.

За словами очільниці спецслужби, Британія також «зриває спроби Росії контрабандою ввозити західні технології; відбиває її кібератаки та протидіє безрозсудним спробам саботажу й замахів».

Вона навела приклад із посилками DHL, у яких були заховані запалювальні пристрої. Одна з посилок загорілася в Лейпцигу в Німеччині, інша — на складі в Бірмінгемі після авіаперевезення з материкової Європи.

Окремо Кіст-Батлер звернула увагу на розвиток штучного інтелекту, назвавши його «нестримною силою з величезними можливостями», але водночас і «силою, що несе ризики».

«Не варто сумніватися: коли йдеться про технології та дані, вікно можливостей для Великої Британії та наших союзників залишатися попереду стрімко звужується», — заявила вона.

Нагадаємо, через значні втрати на полі бою та затягування війни РФ стикається з серйозними проблемами. Як повідомляє ISW, у Кремлі точаться дебати щодо проведення чергової примусової мобілізації, про підготовку якої заявляє і українська розвідка. Будь-яка примусова мобілізація в Росії зараз буде вкрай непопулярною, а проблеми з навчанням і адмініструванням лише погіршать якість особового складу, що вже негативно вплинуло навіть на ефективність елітних російських підрозділів БпЛА.

