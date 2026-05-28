Батл за Вірменію: Лукашенко атакує Пашиняна, а Трамп його підтримав

Дональд Трамп назвав Нікола Пашиняна чудовим другом і закликав підтримати його на виборах 7 червня.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп публічно оголосив про повну підтримку прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна на прийдешніх парламентських виборах. Американський лідер також оголосив: «Зробимо Вірменію знову великою».

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

У своєму дописі Трамп охарактеризував Пашиняна як «чудового друга і лідера», який «робить свою країну сильною, заможною та надзвичайно безпечною».

Крім того, він згадав про поїздку держсекретаря США Марко Рубіо до Вірменії, а також про втілення проєкту транзитного коридору «Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання».

«З цих причин Нікол має мою повну та безперечну підтримку на переобрання 7 червня 2026 року», — зазначив очільник Білого дому.

Завершуючи допис на підтримку Пашиняна, Трамп обіграв власне передвиборче гасло Make America Great Again, заявивши: «Зробимо Вірменію знову великою».

Нагадаємо, Пашинян різко відреагував на слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що «Вірменія нікому не потрібна». Прем’єр заявив, що Єреван змінює зовнішньополітичний курс і більше не покладатиметься на одного союзника, транспортний шлях чи енергетичний канал. Наразі Єреван не планує виходити з ЄАЕС, але паралельно впроваджує європейські стандарти. Пашинян підкреслив, що Вірменія перетворилася на «перехрестя світу», а остаточний вибір щодо майбутнього ухвалюватиме її народ, попри попередні погрози Росії застосувати проти країни «український сценарій» у разі курсу на вступ до ЄС.

РФ погрожує «українським сценарієм» Вірменії — що відомо

Нагадаємо, на початку травня у Москви викликав бурхливу реакцію візит президента України Володимира Зеленського до Єревана. Речниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Вірменію у зближенні з Україною і ЄС, заявивши, що радісний прийом Зеленського ускладнить двосторонні відносини. У відповідь Пашинян підтвердив незмінність курсу Єревана, наголосивши, що його країна надає гуманітарну допомогу Києву і не є союзником Росії у війні проти України.

Через кілька днів президент Росії Володимир Путін пригрозив Вірменії «українським сценарієм» у разі підтримки курсу на вступ до ЄС, заявивши, що війна в Україні нібито почалася саме через її євроінтеграційні прагнення. Господар Кремля закликав Єреван якнайшвидше провести референдум, щоб визначитися з геополітичним вибором, після чого Москва робитиме висновки щодо «взаємовигідного розлучення».

