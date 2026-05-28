Хто може вийти на пенсію в 55 років: юристка назвала категорії

Пенсія. / © ТСН

Реклама

В Україні законодавство передбачає можливість дострокового виходу на пенсію для певних категорій українок. Існує перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, які дають право вийти жінкам на пільгову пенсію за віком.

Про це розповіла юристка Альона Чмона у коментарі «УНІАН».

Законодавством передбачені пенсії за віком на пільгових умовах особам, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці.

Реклама

На пільгову пенсію можуть вийти:

працівники медичних закладів та педагоги : станом на 11 жовтня 2017-го вони повинні мати від 25 до 30 років роботи в медичних закладах або навчальних закладах;

жінки-працівниці текстильного виробництва : виходять на пенсію в 55 років за умови наявності не менше 20 років стажу роботи в текстильній промисловості;

жінки, які народили п’ять або більше дітей і виховали їх до 6-річного віку, можуть виходити на пенсію у 50 років;

жінки, які мають дітей з інвалідністю з дитинства, також мають право вийти на пенсію у 50 років;

жінки, які працюють на шкідливих роботах зі Списку №1 та Списку №2, мають право вийти на пенсію у 50 та 55 років відповідно, за умови наявності певного стажу.

Втім, зі слів юристки, існує важливий нюанс. Адже питання дострокового виходу на пенсію за шкідливими умовами праці регулюють одразу два закони — «Про пенсійне забезпечення» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

«У певний момент у законі „Про пенсійне забезпечення“ було визнано неконституційними положення про те, що за Списком №1 жінка може вийти на пенсію у 50 років, а за Списком №2 — у 55 років. Раніше жінки з таким „шкідливим“ стажем мали право виходити на пенсію у 45 і 50 років відповідно, тобто на 5 років раніше, ніж це передбачено законодавством на даний час. Тепер ті жінки, які хочуть вийти на пенсію раніше, можуть це зробити лише в судовому порядку. Але цього реально домогтися», — додала Альона Чмон.

Пенсія в Україні — які є надбавки

В Україні є спеціальна надбавка до пенсії для осіб, які самостійно доглядають за дітьми чи онуками до 18 років. Таким громадянам можуть нарахувати надбавку у розмірі 150 грн додатково до пенсії за віком, з інвалідності та за вислугу років.

Також дехто з пенсіонерів може оформити доплату для отримання 1038 гривень на місяць. У цьому випадку йдеться про самотніх осіб віком від 80 років. Для призначення виплати потрібно та подати заяву до Пенсійного фонду.

Реклама

Новини партнерів