НБУ випустив нові монети, присвячені двом областям України: який вигляд мають (фото)

НБУ ввів у готівковий обіг дві нові пам’ятні монети номіналом 10 гривень, присвячені Сумщині та Чернігівщині.

Монети (ілюстративне фото) / © Національний банк України

Національний банк України 26 травня ввів в обіг дві нові пам’ятні монети із серії «Ми сильні. Ми разом». Вони присвячені єдності країни та її прикордонним регіонам.

Про це повідомили в НБУ.

Керівник НБУ Андрій Пишний підкреслив, ці монети присвячені Сумській та Чернігівській областям, бо саме вони одними з перших зіткнулися з повномасштабним наступом росіян, продемонструвавши світові стійкість українського народу.

«Ці обігові пам’ятні монети уособлюють нашу вдячність мешканцям прикордонних регіонів, які вистояли, захистили свої громади, зберегли віру в Україну та довели: справжня міць держави — у єдності її людей. Сьогодні ми закарбовуємо пам’ять про стійкість, взаємну підтримку і незламний дух Сумщини та Чернігівщини. Бо наша єдність — у спільній боротьбі, пам’яті та впевненості: ми сильні, коли ми разом», — наголосив керівник НБУ.

Повідомляється, що обидві монети мають номінал 10 гривень і виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Їхній аверс повністю повторює дизайн звичайної 10-гривневої монети зразка 2018 року, де зображено номінал, рік карбування та Державний Герб в оточенні давньоруського орнаменту.

Серія «Ми сильні. Ми разом» монет, присвячена Сумській та Чернігівськії областям. / © НБУ

На реверсі монет художниця Олександра Кучинська та скульптор Володимир Дем’яненко зобразили стилізовану мапу України з адміністративними межами, де на кожній монеті окремо виокремлено відповідну область — Сумську або Чернігівську.

У НБУ підкреслили, що нові монети є законним платіжним засобом і прийматимуться без жодних обмежень на всій території України для всіх видів розрахунків та платіжних операцій.

НБУ випускатиме нові монети в обіг поступово через банки. Кожну з них виготовлять накладом у два мільйони штук. Також частину монет запакують у сувенірні ролики по 25 штук у кожному (загалом випустять по 15 тисяч таких роликів). Їх можна буде купити в інтернет-магазині Нацбанку та банках-партнерах, про що повідомлять пізніше.

Нагадаємо, Національний банк України продовжує традицію вшанування національних символів у металі. Новинка матиме номінал 10 гривень та присвячена пісні, що стала культурним кодом для багатьох українців.

