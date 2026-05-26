В одній із областей України розширили обов’язкову евакуацію: що треба знати та куди звертатись українцям

Евакуація людей / © Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України/Facebook

У Богодухівській громаді на Харківщині розширили зону обов’язкової евакуації через загрозу обстрілів. До переліку додали ще шість населених пунктів.

Про це повідомив міський голова Богодухова Володимир Бєлий.

До оновленого списку увійшли:

Вінницькі Івани

Дегтярі

Степне

Коротке

Шуби

Сінне

Місцева влада закликає людей не зволікати з виїздом і робити це завчасно. Через ускладнення безпекової ситуації посилюють оповіщення населення та роз’яснювальну роботу.

Евакуація триває щодня за участі рятувальників, поліції та волонтерів.

За останній тиждень із небезпечних районів Харківщини евакуювали 427 людей. Серед них — 38 дітей та 57 осіб з інвалідністю.

Для евакуації працюють телефонні лінії:

203 — цілодобова гаряча лінія

067 177 07 40, 095 285 70 12 — «Білий янгол»

093 177 64 58 — Helping to Leave

102 — поліція

У Богодухівському районі раніше вже запроваджували обов’язкову евакуацію в населених пунктах Івано-Шийчинського старостинського округу. Станом на 11 травня в селі Івано-Шийчине залишалися 38 осіб, у селі Братениця — 13. У селі Тимофіївка мешканців не залишилось.

Нагадаємо, в Куп’янському районі Харківської області ухвалили рішення про розширення територій обов’язкової та примусової евакуації населення. Зокрема, евакуація стосується населених пунктів Шевченківської та Великобурлуцької громад, звідки планують вивезти сотні мешканців, серед яких є діти.

Також у Слов’янську на Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей із районів, які перебувають під постійною загрозою обстрілів. Евакуація стосується низки вулиць, провулків і в’їздів до міста, де безпекова ситуація залишається складною через бойові дії та ризик ворожих атак.

