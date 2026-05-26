Росія вдарила по великому обласному центрі: перші деталі про поранених і руйнування (фото)

Удар по Запоріжжі 26 травня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Вдень 26 травня армія Російської Федерації атакувала Запоріжжя. Внаслідок ударів щонайменше троє потерпілих.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Росіяни продовжують терор обласного центру», — наголосив він.

За попередніми даними, щонайменше три людини отримали травми. Серед постраждалих — дві жінки віком 27 та 40 років, а також 36-річний чоловік.

Атака на Запоріжжя — які наслідки

Пізніше голова ОВА додав, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджена нежитлова будівля. Крім того, пошкоджено припарковані поруч автомобілі. Деякі авто — зайнялися.



«Займання вже ліквідували рятувальники. Інші наслідки ворожої атаки встановлюються», — додав Федоров.

До трьох зросла кількість поранених у Запоріжжі / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Зауважимо, у Запоріжжі та області повітряна тривога тривала від 09:46 до 12:14. Місцева влада попереджала про загрозу безпілотників, ракет Х-59/69, КАБів та швидкісних повітряних цілей.

Нагадаємо, вночі проти 26 травня РФ атакувала житловий сектор у Полтавській області. Внаслідок ударів пошкоджено житло та об’єкти інфраструктури. Виникли масштабні пожежі.

