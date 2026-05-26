ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1565
Час на прочитання
1 хв

Росія вдарила по великому обласному центрі: перші деталі про поранених і руйнування (фото)

У Запоріжжі після потужних вибухів спалахнули пожежі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Удар по Запоріжжі 26 травня

Удар по Запоріжжі 26 травня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Доповнено додатковими матеріалами

Вдень 26 травня армія Російської Федерації атакувала Запоріжжя. Внаслідок ударів щонайменше троє потерпілих.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Росіяни продовжують терор обласного центру», — наголосив він.

За попередніми даними, щонайменше три людини отримали травми. Серед постраждалих — дві жінки віком 27 та 40 років, а також 36-річний чоловік.

Атака на Запоріжжя — які наслідки

Пізніше голова ОВА додав, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджена нежитлова будівля. Крім того, пошкоджено припарковані поруч автомобілі. Деякі авто — зайнялися.

«Займання вже ліквідували рятувальники. Інші наслідки ворожої атаки встановлюються», — додав Федоров.

До трьох зросла кількість поранених у Запоріжжі / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

До трьох зросла кількість поранених у Запоріжжі / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

До трьох зросла кількість поранених у Запоріжжі / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

До трьох зросла кількість поранених у Запоріжжі / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

До трьох зросла кількість поранених у Запоріжжі / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

До трьох зросла кількість поранених у Запоріжжі / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Зауважимо, у Запоріжжі та області повітряна тривога тривала від 09:46 до 12:14. Місцева влада попереджала про загрозу безпілотників, ракет Х-59/69, КАБів та швидкісних повітряних цілей.

Нагадаємо, вночі проти 26 травня РФ атакувала житловий сектор у Полтавській області. Внаслідок ударів пошкоджено житло та об’єкти інфраструктури. Виникли масштабні пожежі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1565
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie