РФ атакувала житловий сектор в одній з областей: виникли руйнування і пожежі (фото)
Російська атака перетворила звичайний житловий будинок на руїнию
Вночі проти вівторка, 26 травня, армія РФ вдарила по Полтавському районі. Окупанти атакували житловий сектор.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
За даними рятувальників, у Полтавському районі внаслідок атаки пошкоджено житловий сектор та об’єкти інфраструктури. Виникли масштабні пожежі. На ранок їх вдалося ліквідувати.
«Було зруйновано житловий будинок, де проживала літня мешканка. Рятувальники дістали постраждалу з-під завалів та передали медикам», — йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, вночі проти 26 травня Росія атакувала Україну ударними БпЛА. У кількох областях фіксували безпілотники. Зокрема, росіяни атакували Одесу і Харків.
В Одесі загинула одна людина. Крім того, внаслідок удару троє травмованих.