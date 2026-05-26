РФ атакувала житловий сектор в одній з областей: виникли руйнування і пожежі (фото)

Рятувальники. / © Управління ДСНС у Полтавській області

Вночі проти вівторка, 26 травня, армія РФ вдарила по Полтавському районі. Окупанти атакували житловий сектор.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

За даними рятувальників, у Полтавському районі внаслідок атаки пошкоджено житловий сектор та об’єкти інфраструктури. Виникли масштабні пожежі. На ранок їх вдалося ліквідувати.

«Було зруйновано житловий будинок, де проживала літня мешканка. Рятувальники дістали постраждалу з-під завалів та передали медикам», — йдеться у повідомленні.

Атака на Полтавщину — фото

Унаслідок атаки на Полтавську область було зруйновано будинок. / © Управління ДСНС у Полтавській області

Як повідомлялося, вночі проти 26 травня Росія атакувала Україну ударними БпЛА. У кількох областях фіксували безпілотники. Зокрема, росіяни атакували Одесу і Харків.

В Одесі загинула одна людина. Крім того, внаслідок удару троє травмованих.

