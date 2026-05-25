26 травня 2026 року — вівторок. 1552-й день війни в Україні.

Завтра, 26 травня, віряни святкують День пам’яті святого апостола Карпа, одного з 70. Один із сімдесяти учнів Ісуса Христа, яких Господь послав проповідувати Євангеліє. Його ім’я згадується у Другому посланні апостола Павла до Тимофія, де Павло просить принести фелон, залишений у Карпа в Троаді. За церковним переданням, апостол Карп був учнем Апостол Павло та супроводжував його у місіонерських подорожах. Він проповідував у Малій Азії та на Балканах, навертаючи людей до християнства. Також вважається, що Карп був єпископом у місті Берія у Фракії або Македонії.

26 травня в Україні святкують Річницю битви під Корсунем. Вшанування однієї з найвизначніших перемог українського козацтва у Національно-визвольній війні під проводом Богдан Хмельницький. Битва відбулася 25–26 травня 1648 року поблизу Корсуня. У бою козацько-селянське військо разом із союзними кримськотатарськими загонами розгромило армію Речі Посполитої під командуванням Миколая Потоцького та Мартина Калиновського. Польське військо потрапило у заздалегідь підготовлену пастку в урочищі Горохова Діброва й зазнало нищівної поразки. Корсунська битва стала другою великою перемогою повстанців після битви під Жовтими Водами та значно посилила визвольний рух в Україні. Після цієї перемоги авторитет Хмельницького зріс, а повстання охопило більшу частину українських земель.

Також 26 травня Всесвітній день рудих. Його святкують для підтримки природної краси, унікальності та різноманіття зовнішності, а також для боротьби зі стереотипами й упередженнями щодо рудоволосих людей. Свято набуло популярності завдяки фестивалям і тематичним зустрічам у різних країнах світу. Найвідомішим є фестиваль у нідерландському місті Бреда, де щороку збираються тисячі рудоволосих людей з усього світу. Руде волосся є однією з найрідкісніших природних ознак у світі — його мають лише близько 1–2% населення планети. Такий колір пов’язаний із генетичною мутацією гена MC1R.

А ще 26 травня Всесвітній день Дракули. Свято виникло завдяки прихильникам готичної культури та образу графа Дракули. Воно стало популярним серед фанатів фільмів жахів, містики та старовинних легенд. Образ Дракули частково натхненний постаттю Влад III Цепеш — середньовічного правителя Волощини, відомого своєю жорстокістю. Проте історики наголошують, що реальний Влад Цепеш не був вампіром — це лише літературний і міфологічний образ.

26 травня святкують Всесвітній день лінді-хопу. Лінді-хоп виник у 1920–1930-х роках в афроамериканських громадах Гарлема у Нью-Йорк. Танок поєднав елементи джазу, чарльстону, степу та імпровізації, ставши символом свободи, енергії та радості. Назва «лінді-хоп» пов’язана з польотом американського льотчика Чарльз Ліндберг через Атлантичний океан 1927 року. Слово «hop» означає «стрибок», тому танець асоціювали з «стрибком Лінді».

