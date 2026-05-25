На Львівщині згорів автомобіль разом з людиною

На Яворівщині Львівської області під час гасіння пожежі в автівці рятувальники виявили тіло чоловіка.

Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

24 травня о 20:18 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі Daewoo Lanos поблизу села Глиниці Яворівського району.

«На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу автомобіль був повністю охоплений вогнем. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили в салоні автомобіля тіло людини», — йдеться у повідомленні.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронні органи.

