Укрaїнa
На Львівщині згорів автомобіль разом з людиною

Під час гасіння пожежі в салоні автівки виявили тіло чоловіка. Його особу встановлюють.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронні органи / © ДСНС

На Яворівщині Львівської області під час гасіння пожежі в автівці рятувальники виявили тіло чоловіка.

Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

24 травня о 20:18 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі Daewoo Lanos поблизу села Глиниці Яворівського району.

«На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу автомобіль був повністю охоплений вогнем. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили в салоні автомобіля тіло людини», — йдеться у повідомленні.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, у Черкаському районі просто під час руху спалахнув приміський електропотяг, через що довелося терміново евакуювати десятки пасажирів та залучати до гасіння спеціальний пожежний склад.

