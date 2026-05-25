Цей дешевий аптечний засіб врятує огірки від усіх хвороб: як зробити розчин для захисту рослин

Чим обробити огірки, щоб не хворіли

Огірки часто страждають від грибкових захворювань, пожовтіння листя та гнилі, особливо у вологу та спекотну погоду. Багато городників одразу купують дорогі препарати, хоча ефективний засіб часто вже є у домашній аптечці. Досвідчені господарі роками використовують звичайний йод для захисту огірків від більшості поширених проблем. Цей простий розчин допомагає зміцнити рослини, зупинити розвиток грибкових захворювань та покращити врожайність.

Чому йод корисний для огірків

Йод вважається сильним природним антисептиком. Він допомагає боротися з грибковими інфекціями, борошнистою росою, прикореневою гниллю та бактеріальними ураженнями. Крім того, йод стимулює зростання огірків і допомагає листю довше залишатися зеленим.

Особливо добре такий засіб працює на початкових стадіях захворювань.

Як правильно приготувати розчин для оброблення огірків

Для приготування захисного засобу знадобляться:

10 літрів води;

800 грамів молока чи сироватки;

10 крапель аптечного йоду.

Усі інгредієнти добре перемішують, після чого обприскують листя огірків з обох боків. Молоко чи сироватка створюють на листках тонку захисну плівку, а йод пригнічує розвиток грибків та бактерій.

Городники радять обробляти огірки вранці або ввечері, коли немає палючого сонця. Процедуру бажано повторювати раз на 10 днів, особливо після дощів або різких перепадів температури. Для профілактики достатньо кількох оброблень за сезон.

Які помилки під час оброблення можуть нашкодити огіркам

Фахівці попереджають, що занадто велика кількість йоду може обпалити листя. Саме тому важливо дотримуватися правильних пропорцій і не робити розчин надто концентрованим.

Також не варто проводити обприскування у спеку або під прямими сонячними променями.

