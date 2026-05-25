Переховувала російського бойовика в будинку: СБУ викрила колаборантку

СБУ викрила колаборантку / © СБУ

Служба безпеки України викрила російську коригувальницю та ліквідувала російського військового, який переховувався у неї в будинку. Це трапилося на Донеччині.

Про випадок повідомила СБУ.

Переховувала військового РФ у себе вдома

На Донеччині затримали російську агентку, яка переховувала у себе вдома російського бойовика. Його ліквідували бійці СБУ та Сил оборони України.

Під час спецоперації з викриття ворожого осередку росіянин чинив спротив, тому був ліквідований українськими військовими.

Слідчі з’ясували, що російський військовий на псевдо «Шаман» проник до Лиману Донецької області для розвідки позицій Сил оборони. Там він встановив зв’язок з місцевою безробітною, яка почала переховувати його у себе вдома.

Росіянин залучив жінку до коригування ворожого вогню по українських військах у Лимані та його околицях. Аби передавати координати, жінка вдавала, що ходить на прогулянки.

«Потім вона передавала геолокації потенційних "цілей" російському бойовику, який по рації доповідав своєму командуванню координати для обстрілу», — пишуть у СБУ.

Як з’ясували правоохоронці, ліквідований росіянин служив у складі 31-го мотострілецького полку 67-ї мотострілецької дивізії 25-ї загальновійськової армії Центрального військового округу РФ.

Співробітники СБУ завчасно задокументували розвідувальну активність «пари». Українських військових на Лиманському напрямку убезпечили.

Затриманій колаборантці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, скоєна в умовах воєнного стану).

Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

