Працювали на Росію всією родиною: у Харкові викрили "агента", який шпигував за ЗСУ

Агент РФ / © СБУ

Реклама

Контррозвідка Служби безпеки України провела спецоперацію на Харківщині, під час якої було затримано агента ФСБ. Чоловік займався коригуванням російських ударів по обласному центру та збирав розвіддані про дислокацію українських захисників.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, затриманий діяв не сам. Він працював разом із дружиною, яку СБУ викрила та затримала ще у січні 2026 року. Спершу російська спецслужба завербувала саме жінку.

Реклама

«Подружжя передавало ворогу інформацію про розташування та переміщення українських військових», — заявили у спецслужбі.

Як встановили матеріали справи, через Telegram-бот жінка передавала ФСБ координати Сил оборони на Дніпропетровщині. Згодом до співпраці з окупантами залучили і її чоловіка, який зосередився на об’єктах у Харкові.

Для збору інформації зрадник використовував досить обережну тактику. Він їздив громадським транспортом містом, де під виглядом звичайного пасажира фотографував місця базування особового складу та техніки Сил оборони.

Отримані координати потенційних цілей він позначав на Google-картах. Щоб мінімізувати підозри, зловмисник іноді використовував свою знайому.

Реклама

«Щоб приховати свої дії, інколи чоловік разом зі знайомою їздив містом на її авто. Про справжню мету поїздок жінка не знала», — пояснили в СБУ.

Всю зібрану інформацію агент передавав своєму куратору з ФСБ через анонімний акаунт у месенджері.

Його затримали безпосередньо у власній оселі. Під час обшуків правоохоронці вилучили смартфон та ноутбук із прямими доказами роботи на ворожу спецслужбу.

Слідчі СБУ вже повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Реклама

Наразі він перебуває під вартою. Згідно з чинним законодавством, йому загрожує довічне ув’язнення з повною конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, співробітники контррозвідки Служби безпеки зірвали спробу вбивства високопосадовця Сил оборони України. Іноземний кілер діяв за вказівками російських спецслужб.

Новини партнерів