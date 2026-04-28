СБУ зірвали вбивство Героя України / © СБУ

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала агентів Росії, які готували замах на Героя України. Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція зірвали замовне вбивство українського генерал-майора Сил оборони, який є Героєм України.

Двох російських агентів вдалося затримати на Житомирщині. Вони готували ліквідацію українського військового. Фігуранти розслідування проводили дорозвідку біля дому військового і вже встигли «погодити» з російськими кураторами план убивства.

Від російських кураторів-спецслужбістів двоє агентів чекали на геолокації «схрону» вогнепальної зброї. На українського генерала планували напасти із засідки поблизу його помешкання.

«Співробітники СБУ та Нацполіції спрацювали на випередження і затримали обох кілерів на етапі підготовки до замаху», — пишуть у СБУ.

Замовлення російських спецслужб погодилися виконати двоє наркозалежних чоловіків з Коростишева. Їх завербували росіяни. У поле зору ворога двоє українців з Коростишева потрапили через Telegram-канали, де шукали «легкі заробітки на дозу».

Після того, як двох чоловіків завербували російські спецслужби, вони отримали тестові завдання. Обидва чоловіки виявилися причетними до щонайменше двох вбивств на Півночі України.

Під час обшуків було знайдено та вилучено телефони з доказами контактів з російськими спецслужбами, а також докази підготовки до вбивства українського військового.

Затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та пп. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне убивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб).

Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Зловмисники наразі перебувають під вартою.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила студента, який коригував атаки РФ на замовлення ФСБ. СБУ затримала хлопця у гуртожитку — тепер йому світить довічне. Хлопця з Черкаської області завербували російські спецслужби.

Він наводив ракетно-дронові атаки росіян по енергетичній інфраструктурі центрального регіону України. У поле зору російських спецслужб хлопець потрапив, коли шукав легкий заробіток по Telegram-каналах.

