Скандал з українським зерном: Портников розніс Ізраїль за страх наступити "російському ведмедю" на лапу

Журналіст Віталій Портников / © Facebook-сторінка Віталія Портникова

Журналіст Віталій Портников проаналізував гостру відповідь МЗС Ізраїлю на попередження від міністра закордонних справ України Андрія Сибіги про крадене українське зерно. За тим, що Єрусалим вимагає доказів про крадіжку замість допомоги, може стояти страх перед Москвою.

Про це Портников написав на своїй Facebook-сторінці.

Коментуючи попередження Сибіги щодо можливого заходу до порту Хайфи ще одного судна з викраденим українським зерном, очільник МЗС Ізраїлю Гідеон Саар порадив надати докази замість публічних звинувачень у соцмережах.

Журналіст зауважив, що, на перший погляд, така реакція має вигляд позиції досвідченого дипломата, який підказує менш досвідченому колезі, як діяти у чутливій ситуації. Однак все ускладнюється тим, що вже був випадок із попереднім судном із краденим зерном, яке заходило до Хайфи.

«Це судно не тільки увійшло в ізраїльські води, але й зуміло без наслідків покинути порт. Міністр закордонних справ Ізраїлю просто "не встиг" відреагувати на докази, надані його українським колегою», — йдеться у дописі Портникова.

Із посиланням на джерела серед дипломатів-високопосадовців у Києві, він зазначив, що зібрані Україною матеріали так і не були передані державному прокурору Ізраїлю, а залишилися в архівах МЗС. Тепер українська сторона планує подати ці докази безпосередньо до прокуратури, тож не виключено, що Саар їх навіть не побачить.

«Коли міністр закордонних справ Ізраїлю реагує на крик "Зупиніть злодія!" з країни, яку він називає другом, спочатку вимагаючи доказів, це нагадує сцену в єрусалимському трамваї. Хтось поруч з вами кричить, що його гаманець вкрадено, і замість того, щоб запропонувати допомогу чи викликати поліцію, ви радите жертві спочатку довести, що гаманець — і його вміст — насправді належали їй. Така реакція правдоподібна лише тоді, коли ви знаєте і жертву, і злодія. Або, принаймні, якщо ви знаєте злодія — і боїтеся його», — пояснив журналіст.

Водночас він зазначив, що не має підстав звинувачувати Саара в упередженому ставленні до України. Портников був присутній на зустрічі дипломата з представниками єврейської громади в Києві та чув вислови на підтримку України у протистоянні російській агресії. Крім того, Саар неодноразово засуджував дії РФ публічно, зокрема під час виступів у Раді Безпеки ООН.

Причини реакції Ізраїлю на попередження України про крадене зерно

Однак у ситуаціях, де йдеться про конкретні інтереси, як-от торгівля краденим, можуть переважати інші фактори.

«Корупція? Страх перед Росією? Страх перед Китаєм, чиї компанії керують новим портовим терміналом у Хайфі? Останні роки показали, що така обережність — це бажання не наступати ведмедю на лапу — нікуди не веде», — вказав Портников.

Кремль, за його словами, не розглядає Ізраїль як державу, інтереси якої варто враховувати. Він і далі підтримує сили, що виступають проти Ізраїлю — так само, як і проти України. Іран отримує підтримку від Росії та Китаю: допомагає Москві у війні, а натомість отримує підтримку у протистоянні зі США та Ізраїлем.

Журналіст звернув увагу, що того дня, коли Сибіга звернувся до Саара, президент Росії Володимир Путін перебував у Санкт-Петербурзі, де зустрічався з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

«Ось чому можна було б очікувати, що міністр закордонних справ Ізраїлю шукатиме шляхи вирішення проблеми краденого зерна разом з Україною, а не читатиме лекції своєму колезі, як недбайливому студенту. Будь-який інший підхід свідчить про те, що страх перед Росією — і надія на розуміння там, де його немає — все ще залишається визначальним фактором в ізраїльській дипломатії», — резюмував Портников.

Скандал з краденим українським зерном в Ізраїлі — що відомо

Нагадаємо, до ізраїльського порту Хайфа знову прибуло російське судно «Панормітіс» із понад 25 тис. тонн ймовірно вкраденого українського зерна з окупованих Керчі та Бердянська. Через це Сибіга викликав посла Ізраїлю для вручення ноти протесту, наголосивши, що така торгівля підриває двосторонні відносини.

У відповідь Саар зауважив, що дипломатія не має відбуватися через соцмережі, а Україна досі не надала офіційних доказів чи запитів про правову допомогу. Очільник МЗС Ізраїлю запевнив, що питання розглянуть суворо в межах закону.

Коментуючи прибуття до Хайфи чергового судна з краденим українським зерном, президент Володимир Зеленський наголосив, що купівля награбованого є злочином, а не бізнесом, і влада Ізраїлю не може ігнорувати походження вантажу. Оскільки дипломатичні зусилля не зупинили розвантаження, Україна готує санкційний пакет проти перевізників та осіб, залучених до схем. Ці заходи планують скоординувати з ЄС.

