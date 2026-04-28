Популярна українська співачка опинилася в епіцентрі вибуху "Шахеда" в Києві

Настя Семчук

Молода українська артистка Настя Семчук пережила тривожні хвилини просто посеред насиченого робочого дня. Інцидент стався у столиці, коли співачка разом із командою прямувала з одного радіоефіру на інший.

У цей момент у Києві оголосили повітряну тривогу. Спершу ситуація здавалася звичною для воєнного часу, однак уже за мить події набули небезпечного розвитку. Зовсім поруч зі співачкою стався вибух ворожого "Шахеда".

"Ми їхали, і раптом я побачила через вікно, як зовсім поруч стався вибух — "Шахед" прилетів збоку. Це було дуже близько", — поділилася артистка.

Не гаючи часу, Настя разом із командою миттєво зреагувала: вони залишили авто та побігли до найближчого укриття. За словами співачки, саме швидка реакція в таких ситуаціях є критично важливою. Після пережитого Настя Семчук звернулася до своїх підписників і всіх українців із важливим меседжем.

"Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги. Якщо є сигнал — одразу йдіть в укриття. Це не перебільшення, це питання безпеки і життя", - закликала артистка.

На щастя, інцидент минув без постраждалих — ні співачка, ні її команда не зазнали травм. Після відбою тривоги вони повернулися до роботи та продовжили свій маршрут, вирушивши на наступний радіоефір.

Попри стресову ситуацію, артистка не зупиняє свою діяльність і продовжує активно працювати. Водночас вона наголошує: навіть у шаленому графіку важливо пам'ятати про головне — власну безпеку.

