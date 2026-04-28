Рак / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 29 квітня?

День зустрічі з минулим, яка допомагає людині позбутися важкого вантажу колишніх проблем, що обтяжують і ускладнюють наше життя. Зазвичай передусім це стосується близьких людей, стосунки з якими заморожено в стані статус-кво. Схоже, настав час повернути минулі події до життя й розставити в них крапки над «і», щоб або продовжити стосунки з цією конкретною людиною, або назавжди завершити їх. Цього дня — утім, як і завжди, — дуже важливо зважувати кожне своє слово: перебуваючи в стані роздратування, ми легко можемо наговорити того, про що потім будемо шкодувати.

Рак

Ракам сьогодні зірки, образно кажучи, запалять зелену свічку в найрізноманітніших сферах життя і діяльності — практично не існує завдання, яке вони не могли б розв’язати. Але — за однієї умови: зірки застерігають представників знака від «відходу» в минуле. Поринувши у спогади, вони втратять не лише час, необхідний для роботи з важливими справами — передусім діловими й фінансовими, — а й сили, без яких теж ніяк не обійтися. Тому зірки наполегливо рекомендують відмовитися від думок про те, що вже минуло, і зосередитися на тому, що існує тут і зараз, а також — найближчому майбутньому.

