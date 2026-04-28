Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

Королева Камілла зробила відверте зізнання під час візиту до саду резиденції британського посла

Її слова були пов’язані з перельотом із Британії до Сполучених Штатів Америки.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Коли королівське подружжя вирушило на прийом до саду резиденції британського посла під час першого дня візиту до США, королева Камілла не соромилася зізнатися, що вже відчуває наслідки трансатлантичного перельоту.

Королева Камілла та король Чарльз у саду / © Associated Press

Виступаючи в бібліотеці посла під час церемонії закладення капсули часу на честь майбутнього 250-річчя Америки, королеву запитали про політ, і її відповідь була миттєво зрозуміла багатьом.

Королева Камілла / © Getty Images

«У мене невелика зміна часових поясів», — сказала вона з усмішкою, маючи на увазі п’ятигодинну різницю в часі між Великою Британією та східним узбережжям США, цитує її слова журнал Hello!.

Це був момент щирості, який дозволив зазирнути за відполірований фасад королівських обов’язків, особливо в той момент, коли пара лише через кілька годин після приземлення поринула у вихор офіційних заходів.

Королева Камілла, президент США Дональд Трамп, король Чарльз і Меланія Трамп / © Associated Press

До речі, раніше ми розповідали, що Камілла страждає на аерофобію.

