Королева Камілла зробила відверте зізнання під час візиту до саду резиденції британського посла
Її слова були пов’язані з перельотом із Британії до Сполучених Штатів Америки.
Коли королівське подружжя вирушило на прийом до саду резиденції британського посла під час першого дня візиту до США, королева Камілла не соромилася зізнатися, що вже відчуває наслідки трансатлантичного перельоту.
Виступаючи в бібліотеці посла під час церемонії закладення капсули часу на честь майбутнього 250-річчя Америки, королеву запитали про політ, і її відповідь була миттєво зрозуміла багатьом.
«У мене невелика зміна часових поясів», — сказала вона з усмішкою, маючи на увазі п’ятигодинну різницю в часі між Великою Британією та східним узбережжям США, цитує її слова журнал Hello!.
Це був момент щирості, який дозволив зазирнути за відполірований фасад королівських обов’язків, особливо в той момент, коли пара лише через кілька годин після приземлення поринула у вихор офіційних заходів.
До речі, раніше ми розповідали, що Камілла страждає на аерофобію.