Василь Вірастюк показав ефектні фото молодшої на 11 років коханої та висловився про їхні стосунки

Василь Вірастюк / © facebook.com/vasyl.virastyuk

Стронгмен і нардеп Василь Вірастюк показав ефектні фото молодшої на 11 років обраниці Ірини та розкрив подробиці їхніх стосунків.

У своєму Instagram знаменитість присвятив допис коханій. Річ у тім, що вона 28 квітня святкує день народження. Тож Вірастюк не лише особисто вітав обраницю, а й публічно. Він адресував коханій безліч теплих слів із побажаннями. Проте найголовніше для Вірастюка – це щоб Ірина була щасливою, і задля цього він зробить усе.

“Я хочу побажати тобі, моя солоденька, бути завжди веселою, усміхненою, з гарним настроєм, успішною, обов'язково здоровою (у плані здоров'я). Зроблю все для того, щоб ти — Ірина Григорівна — була безмежно щасливою, ну і біля тебе!” — звернувся до жінки нардеп.

Кохана Василя Вірастюка / © instagram.com/vasylvirastyuk

Окрім того, він висловився і про їхні стосунки. За словами Василя Вірастюка, разом їх звела доля, і сталося це невипадково. Вони зустрілися, коли стронгмен перебував у шлюбі, а Ірина — у процесі розлучення, і ніхто не шукав стосунків. Від моменту знайомства минуло чимало часу, а життя, як виявилося, мало свої плани щодо їхнього майбутнього. І от Вірастюк та Ірина тривалий час разом і виховують двох спільних дітей.

“Кожного дня говорю тобі, що кохаю тебе, і зараз пишу: кохаю безмежно і від щирого серця. Бажаю бути з тобою якомога довше, допоки… (але зараз не про це). Ще раз вітаю тебе зі ще одним днем щасливого життя”, — підсумував стронгмен.

Зазначимо, Василь Вірастюк та Ірина познайомилися 2019 року, але спілкуватися почали 2021-го. Вже під час повномасштабної війни у пари почався роман. 2023 року у закоханих народився спільний син Володимир, а 2025-го — Ярослав.

