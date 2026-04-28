Удар по ракетній базі в Криму: як українські ССО знищують “Іскандери” (відео)

Ракета Іскандер Фото ілюстративне / © Associated Press

У ніч проти 28 квітня підрозділи Сил спеціальних операцій України завдали удару по місцю зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляють Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

За наявною інформацією, ціль була розташована на території колишньої ракетної бази поблизу селища Овражки — приблизно за 40 км на схід від Сімферополя. Саме звідти російські війська могли оперативно здійснювати ракетні пуски як по лінії фронту, так і по тилових містах України.

Зазначається, що цю локацію неодноразово фіксували представники українського підпілля, які повідомляли про активність і пуски ворожих ракет із цього району.

«Підпільники Руху опору неодноразово фіксували пуски ворожих ракет з цієї локації», — йдеться у повідомленні.

У ССО підкреслили, що ураження подібних об’єктів знижує бойові можливості противника та ускладнює ведення ним війни. Українські сили й надалі застосовують асиметричні методи для ослаблення військового потенціалу ворога.

Удари по ключових цілях — що відомо

