"Караоке на Майдані" знову на екранах: хто став новим ведучим та які правила змінилися

Знімання "Караоке на Майдані"

Реклама

Вперше після семирічної паузи улюблене співоче шоу мільйонів українців знову збирає довкола себе народних талантів. Легендарне «Караоке на Майдані» змінює локацію та ведучого, але залишає незмінною атмосферу свята. Цього разу програма має важливу благодійну мету — допомогу ветеранам.

Як пройшов перший знімальний день — бачила кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.

Нова локація та старі правила

Сцена «Караоке» тепер розгорнулася на Контрактовій площі. Попри зміну декорацій, головне гасло шоу залишається незмінним: «Якщо хочеш — то співаєш. А не можеш — ні».

Реклама

Для багатьох глядачів це повернення в дитинство. Глядач Сергій прийшов на зйомки з донькою Міланою, яка наживо побачила шоу, на якому виросли її батьки.

Сергій, глядач: «Ми це шоу дуже добре пам’ятаємо. Просиналися кожні вихідні з ним, було дуже класно і цікаво».

Кондратюк передає мікрофон ХАСу

Автор і беззмінний ведучий минулих сезонів Ігор Кондратюк цього разу з’явився в незвичній ролі — креативного продюсера. Під час запису першої програми він офіційно передав повноваження новому ведучому.

Ігор Кондратюк: «Чому ні? Я, чесно кажучи, вже трошечки своє повів. Я буду їздити до людей без зйомок, а в телевізорі хай буде Хас. Мені здається, глядачкам телеканалу ТЕТ так буде приємніше».

Реклама

Новим обличчям проєкту став український хіп-хоп виконавець ХАС. Він уже встиг адаптувати класичні правила до реалій 21 століття: тепер донати на участь у шоу можна відправити через QR-код.

ХАС, ведучий: «Ну, 21 століття, я перепрошую. Звичайно, що тут прийшли люди, які з кешом не ходять. А гроші ж треба назбирати? QR-код ми теж зробили. Як треба буде вам, щоб був термінал, я і термінал знайду».

Мета шоу — підтримка центру «Титанові»

Повернення шоу стало можливим завдяки телеканалу ТЕТ та партнеру «Королівський смак». Головна мета сезону — підтримка реабілітаційного центру «Титанові», куди спрямують усі зібрані кошти. Тільки за перший день зйомок вдалося зібрати понад 250 тисяч гривень.

Учасники, як і раніше, отримують призи: корзини з продуктами та фірмові яйця. А переможцю тижня тепер дарують зарядну станцію.

Реклама

Шлях до зірок: від яєць до великої сцени

Шоу продовжує бути «соціальним ліфтом» для талантів. Колись тут починали Тіна Кароль та Макс Барських. Сьогодні на сцену як гостя вийшла співачка Геля Зозуля, яка брала участь у «Караоке» ще 9-річною дитиною у 2009 році.

Геля Зозуля: «Мене чоловік якийсь підняв і каже: „Ну давай, ти хочеш співати?“. Я кажу — хочу. Помахала Кондратюку. Якраз пісня була тоді „Перемога, свята перемога“».

Прем’єра нового сезону «Караоке на Майдані» відбудеться 10 травня об 11:00 на телеканалі ТЕТ. Наступні зйомки пройдуть 16 та 17 травня на Контрактовій площі.

Реклама

Новини партнерів