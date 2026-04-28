Чому в старих будівлях відчувається присутність привидів: вчені знайшли пояснення

Нове дослідження показало, що низькочастотні звукові коливання, які людина не здатна почути, суттєво впливають на її емоційний стан та рівень гормонів стресу. Навіть короткочасний вплив інфразвуку змушує людей відчувати тривогу та дискомфорт, що часто помилково сприймається як присутність «паранормальних явищ» у старих будівлях.

Про це повідомляє видання ScienceAlert.

Як інфразвук впливає на організм: результати експерименту

Дослідники залучили 36 добровольців, які слухали музику в кімнаті, де були приховані сабвуфери. Для половини учасників апаратура відтворювала інфразвук на частоті 18 герц — нижче порогу людського сприйняття.

Аналіз мазків слини та анкетування показали, що під впливом інфразвуку в піддослідних значно зростав рівень кортизолу (біомаркера стресу). Учасники повідомляли про:

підвищену дратівливість;

незрозуміле відчуття дискомфорту;

сприйняття навіть спокійної музики як сумної чи тривожної.

Чому виникає відчуття «привидів» у будівлях

Старший автор дослідження, психолог Родні Шмальц, пояснює, що джерелом таких коливань у старих будинках часто є підвали, старі труби та вентиляційні системи.

«Уявіть собі відвідування будівлі, де нібито живе безліч привидів. Ваш настрій змінюється, ви відчуваєте збудження, але не бачите й не чуєте нічого незвичайного. У старій будівлі є велика ймовірність присутності інфразвуку, особливо в підвалах, де старі труби та вентиляційні системи створюють низькочастотні коливання. Якби вам сказали, що в будівлі живуть привиди, ви могли б приписати це хвилювання чомусь надприродному. Насправді ж ви могли просто зазнати впливу інфразвуку», — зазначає Родні Шмальц.

Природні та техногенні джерела звуку

Інфразвук (звук нижче 20 герц) здатний проходити крізь стіни та перешкоди, не розсіюючись. Окрім побутових приладів та промислового обладнання, його джерелами є:

шторми та виверження вулканів;

землетруси та полярні сяйва;

рух транспорту у великих містах.

Нейробіолог Кейл Скаттерті підкреслює зв’язок між фізичним станом та емоціями:

«Підвищена дратівливість і підвищений рівень кортизолу природно пов’язані, тому що коли люди відчувають сильне роздратування або стрес, рівень кортизолу, як правило, підвищується як частина нормальної стресової реакції організму. Але вплив інфразвуку на обидва результати виходив за рамки цього природного зв’язку», — каже Кейл Скаттерті.

Вчені припускають, що негативна реакція на інфразвук є еволюційним механізмом захисту, оскільки тварини часто відчувають такі коливання перед природними катастрофами. Результати дослідження планують використати для вдосконалення стандартів будівництва та правил допустимого рівня шуму в містах.

